Ünlü psikolog ve yazar Güler Mocan'ın kaleme aldığı Bir Psikiyatrist Anlatıyor kitabında dersler Yeşilçam Sineması'nın usta isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Cüneyt Arkın'ın eski eşi olan Güler Mocan'nın yazdığı Bir Psikiyatrist Anlatıyor kitabı, ünlü doktorun eşsiz deneyimlerinden oluşuyor. Kitabı okurken hem başka hayatları tanıyacak hem de kendinizle yüzleşeceksiniz.

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Bir Psikiyatrist Anlatıyor, şizofreniden bipolar bozukluğa kadar belli başlı ruhsal hastalıkların elli yıllık bir deneyim süzgecinden geçirilerek satırlara dökülmüş halidir.

Uzman Psikiyatrist Güler Mocan, hastalarının gerçek hayat hikâyelerini engin tecrübesiyle harmanlayarak okurlarına sunmaktadır. Burada anlatılan her bir vakanın ayrı bir dünyaya kapı açtığını gelin, hep birlikte keşfedelim.

Aynı kubbenin altında yaşayan insanların farklı hikâyeleri olsa da çoğunlukla hissettikleri aynı... Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın eski eşi olan Güler Mocan'ın yazdığı bu önemli eserde hayata ve yaşanmışlıklara dair notlar bulacaksınız.

Bir Psikiyatrist Anlatıyor kitabı, yaşama karşı arayışta olanlara yazıldı. Kitapta başkalarının hayatlarını ve yaşanmışlıklarını okumakla kalmayacak; aynı zamanda kendinize dair dersler de çıkartacaksınız.

İnsanların hikayesi...

Kimse birbirine zannettiği kadar uzak değil. Aslında hepimiz his olarak birbirimizi tanıyoruz. Bunun belki de en iyi tanığı, odasında binbir çeşit hikaye sahibini ağırlayanlar...

Psikiyatrist Güler Mocan’ın kitabında anlattıkları, sadece başkalarının değil, sizin de hikâyeniz. Etrafınızda gördüğünüz, tanıdığınız, bildiğiniz, belki de aşık olduğunuz insanların hikayesi...

Duygularla yüzleşmek

Okurken bir yandan başkalarının hikâyesine tanıklık edeceksiniz, diğer yandan ise duygularınızla yüzleşecek ve kendinizi daha iyi tanıyacaksınız.

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Bir Psikiyatrist Anlatıyor, elli yılı kapsayan tecrübelerin bir süzgeçten geçirilip satırlara dökülmesiyle var oldu. Kitapta anlatılan her bir vakanın ayrı bir dünyaya kapı açtığını kitabı okurken anlayacaksınız.