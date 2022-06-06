Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın yeni kitabı Esnaf, yapılan bir toplantıyla tanıtıldı.

Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın yeni kitabı 'Esnaf', dün gerçekleştirilen lansman ile tanıtıldı. Yapılan lansmana iş ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.

'Gelecekte kaybolmamak için geçmişe sahip çıkmak şart' mottosuyla çıkan ve 81 özel tarifle okuyucuyla buluşan kitap, unutulmaya yüz tutmuş esnaf yemeklerinin yanı sıra, esnafa yeni öneriler sunuyor.

"Benim önerim olan yeni tarifler"

Kitaptan birçok tarifin tadım menüsü ile konuklara sunulduğu özel yemekte konuşan Mehmet Yalçınkaya, "Vazgeçilmez esnaf yemekleri, esnaf lokantalarına benim önerim olan yeni tarifler ve unutulmaya yüz tutmuş reçetelerle, kendi mutfağımızın geleceğe taşınmasına aracı olacağını düşündüğüm kitabım; aynı zamanda evde yapılabilir uygulaması kolay yemekleri de sizlerle buluşturuyor. Bu kitap ile bir yandan da esnaf kültürünü günümüze taşımak ve bu çok özel topraklarda yetişen sebatkâr ve çalışkan emekçi çalışanlarımızın yıllardır biriktirdiği değerlerle sizler arasında kurulmuş olan, sıcak ve samimi bağın yenilenmesi için köprü olmak istiyorum" dedi.





"Kendime görev edinerek yazdım"

İHA'da yer alan habere göre; Yalçınkaya, "Esnaf, ikinci kitabımız. Bu kitaba çok fazla ilgi var. Esnaf lokantalarından yetişen birisiyim. Kendime görev edinerek bu kitabı yazdım. Kitapta 81 adet tarif var. Bu tarifler arasında unutulmaz ve vazgeçilmez yemekler yer alıyor. Ayrıca benim önerilerim de bulunuyor. Kitabımız 3 bölümden oluşuyor. Daha çok Z kuşağına ve evde yöresel yemek yapamayan çalışanlara hitap eden bir kitap hazırlandı. Kitap içeriğinde tamamen evde yapılabilecek şekilde tarifler var. Amacımız, geleneksel mutfağımızın evlerimizden çıkmamasıdır. Bu kitabı yazarken dikkat ettiğim hususlardan bir tanesi de, kaybolan esnaf lokantası kültürünü hatırlatmak istememdi. Kitabın en başında esnaf lokantalarıyla kültürünü ve araştırmalarımızı koyduk. Bu kitabın herkese ulaşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

