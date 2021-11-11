Unutamayacağınız bir direniş ve aşk destanı: Çanlar Kimin İçin Çalıyor

Unutamayacağınız bir direniş ve aşk destanı: Çanlar Kimin İçin Çalıyor

Amerikalı Nobel ödüllü yazar Ernest Hemingway'ın Çanlar Kimin İçin Çalıyor romanı, yazarın İspanya İç Savaşı'nda muhabirlik yaparken edindiği izlenimlerin gerçekçi satırlarıdır.

Amerikalı edebiyatçı, gazeteci Ernest Hemingway’ın Çanlar Kimin İçin Çalıyor kitabı, İspanya İç Savaşı’nda büyük insanlık dramlarını çarpıcı bir şekilde ele alıyor.

Muhabir olarak savaşı izlemeye giden yazar, aynı zamanda Cumhuriyetçilerin safında gönüllü olarak savaşa katılır. Burada edindiği izlenimleri büyük bir özenle kâğıda döken Hemingway’in büyük romanı böylece orta çıkar.

20. yy. edebiyatçılarının başında gelen Hemingway, 1899’da dünyaya geldi. Birçok önemli hikâye, roman, oyun yazdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 100 Temel Eser’i arasında da yer alan kitap, dünya klasikleri arasında en çok okunan eserlerdendir. Roman, dünyada birden fazla dile çevrildi.

1940 yılında yayınlanan Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Hemingway’a Pulitzer Ödülü’nü kazandırdı. Öte yandan İhtiyar Adam ve Deniz adlı uzun öyküsüyle de 1954’te Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen yazar, 1961 yılında hayata gözlerini yumdu.

Yazar, İtalya ve Avusturya sınırında yaralandı. Hayatında tanık olduğu olayları titizlikle yazarak gelecek kuşakların okuması için ölümsüzleştirdi.

Onu bundan sonra başka bir görev bekliyordu. O da İspanya’da dört yıl süren iç savaşı gazeteci kimliğiyle takip etmek.

İNSANLIK DRAMI...

General Francisco Franco’yu destekleyen Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında başlayan savaş, ülkeyi büyük yıkımlara sürüklemişti. Her gün binlerce insanın hayatını kaybettiği bu amansız savaşta büyük insanlık dramları yaşanmaktaydı.

Sonunda Milliyetçilerin zaferiyle sonuçlanan savaş, arkasında derin enkazlar bırakarak tarih sahnesinde yerini aldı. Bütün bu olanları gazeteci gözüyle izleyen Hemingway, savaşta arda kalan zamanlarda romanını yazıyordu.

Tamamıyla gerçeğe dayanan satırlar hafızalarda kolay kolay silinmeyecek türden.

KÖPRÜ...

Cumhuriyetçiler köprüyü havaya uçurduklarında Milliyetçilere büyük zarar vermiş olacaklardı. Roberto, önemli görevi tek başına yapamayacağını anlayarak aynı ideal uğruna savaştıkları yardımcısı Anselmo’dan yardım ister.

Tecrübeli askerin akademik bir geçmişe sahip olması herkeste saygınlık uyandırıyordu. Roberto’nun profesör olması savaş arkadaşları için bir avantajdı.

MÜDAHİL TARAFLAR

Bütün hiddetiyle devam eden savaş iki taraf için de dayanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Sovyet Rusya’nın Cumhuriyetçileri desteklerken, Amerika da Milliyetçileri destekliyordu.

Harbe bu taraftarların da müdahil olması işin içinden iyice çıkılmaz hale getirmişti. İki tarafın da direnişçilerine verdikleri silah ve lojistik destek savaşın acımasız yüzünü bir kez daha ortaya koymuştu.

Başta iki güç arasında patlak veren savaş ilerleyen safhalarda başka büyük güçlerin de katılmasıyla seyir değiştirdi. Cephe gerisinde kalan sivillerin yaşadığı hayat ise yazarın usta dokunuşlarıyla okuyucuya o dönemi adeta yaşattırıyor.

Dünya edebiyatının eşsiz bir örneği olan Çanlar Kimin İçin Çalıyor’u her edebiyatseverin okumasında fayda görüyorum.

Roman, yazarın müthiş anlatım tekniği, olaylar arasında kurduğu güçlü bağın yanında akıcı diliyle de ön plana çıkıyor. Hemingway’ın keskin gözlem ürünü olan bu eserini mutlaka okuyun, okutun.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com