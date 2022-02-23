Üsküdar Kitap Fuarı 4 günde 100 bin ziyaretçi ağırladı

Yedincisi düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı'na ilgi oldukça yoğun. Fuara 4 günde 100 bin ziyaretçi geldi.

Türk hikâyeciliğinin usta yazarı Mustafa Kutlu’nun onur yazarı olduğu 7. Kitap Fuarı, açıldığı günden bu yana kitapseverlerin akınına uğruyor.

9 gün boyunca 450 yazarın kitapseverlerle buluşacağı fuar kapsamında, siyaset ve kültür sanat dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla söyleşi ve imza etkinlikleri düzenleniyor.

FUARA YOĞUN İLGİ

Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarı’nın 7.’si, ilk 4 günde 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

19 Şubat Cumartesi başlayan fuarda, çarşamba (bugün) günü Kemal Sayar’ın “Nev Sohbet” Söyleşisi ile devam eden etkinlikler, pazar günü İhsan Fazlıoğlu’nun “İslamda Varlık Düşüncesi” Söyleşisi ile final yapacak.





Hayati İnanç “Can Veren Pervaneler”, Nedim Şener “FETÖ ve Sosyal Medya Operasyonları”, İskender Pala “Nevmekân Kitap Söyleşileri”, Beşir Ayvazoğlu “İki Dost: Erol Güngör, Mehmet Genç Biyografileri Üzerine” Söyleşisi ile 7. Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluşacak.



