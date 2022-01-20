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    Usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 60'ıncı ölüm yıl dönümü

    Türk edebiyatının unutulmaz yazarlarından olan Ahmet Hamdi Tanpınar, 60 yıl önce hayatını kaybetti.
    • Özel İçerik
    • 20.01.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 15:25
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    Usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 60'ıncı ölüm yıl dönümü

    Edebiyatımızın üretken yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar, 60 sene önce aramızdan ayrıldı.

    Edebi hayatı boyunca unutulmaz eserler kaleme alan Tanpınar, psikolojik derinlikli kitaplar yazdı. Yazar, kabri başında sevenleri tarafından anılacak.

    Yazdıklarıyla birçok kesimin beğenisini kazanan Ahmat Hamdi, Türk edebiyatında unutulmazlar arasında yerini aldı. Usta yazarın, "Ne içindeyim zamanın/Ne de büsbütün dışında" ifadeleri onu iyi anlatan sözüdür.

    DERGİLERLE BAŞLAYAN YAZI HAYATI

    Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901'de Kadı Hüseyin Fikri Efendi ile Nesime Bahriye Hanım'ın oğlu olarak, İstanbul'da dünyaya geldi.

    Adını ilk kez 1920'de "Altın Kitap" dergisinde yayınlanan "Musul Akşamları" şiiriyle duyuran Tanpınar'ın eserleri, Dergah, Milli Mecmua, Hayat, Görüş, Ülkü, Varlık, Oluş, Kültür Haftası ve Aile dergilerinde okuyucuyla buluştu.

    Ahmet Hamdi Tanpınar, lise öğrencisiyken şiirlerinden tanıdığı Yahya Kemal Beyatlı'nın etkisiyle 1919'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdi.

    Usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar ın 60 ıncı ölüm yıl dönümü #1

    MİLLETVEKİLİ OLDU

    Yazar Tanpınar, 1940'ta Kırklareli'de topçu teğmeni olarak vatani görevini yaptı, 1942'de CHP Kahramanmaraş Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

    ÜNLÜ ESERLER KALEME ALDI

    İlk kez 1944'te tefrika halinde yayınlanan "Mahur Beste" adlı romanı 1975'te basılan Tanpınar, eserini Lale Devri'nin ünlü hanende ve bestekarı Eyyübi Ebubekir Ağa'ya ithaf etti.

    Tanpınar'ın 1948'de tefrika halinde yayınlanan "Huzur" eseri, 1949'da kitap haline getirilerek okuyucuyla buluştu.

    Usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar ın 60 ıncı ölüm yıl dönümü #2

    1962'DE HAYATINI KAYBETTİ

    Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 23 Ocak 1962'de İstanbul'da vefat eden usta edebiyatçı, Rumelihisarı Aşiyan Mezarlığı'nda Yahya Kemal’in mezarının yanı başına defnedildi.


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