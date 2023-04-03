Usta hikayeci Mustafa Kutlu: Yazı masası olmayan, yazdıklarımı da kahvede yazan bir adamım Türk öykücülüğünün usta isimlerinden olan Mustafa Kutlu, Kütüphaneler Haftası'ında okuyucularıyla buluştu. Burada konuşan Kutlu; "Yazı masası olmayan biriyim. Yazdıklarımı kahvede yazan bir adamım" dedi.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştirilen Kütüphane Konuşmaları başlıklı söyleşi, Başakşehir Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki Mustafa Kutlu Kütüphanesi'nde yapıldı.

Mustafa Kutlu, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın yönettiği programda, kitaplardan öte, hayatı daha çok önemsediğini söyledi.

Evinde bir kütüphanesinin olmadığını, kitap biriktirmekten ziyade okuduktan sonra dağıttığını dile getiren usta edebiyatçı, "Bu çok iftihar edilecek bir şey değil. Sizler kitaplık kurun, kitaplarla baş başa hemhal olun. Benim gibi biraz başı dışarıda adam olmayın. Ben yazı masası olmayan, yazdıklarımı da kahvede yazan bir adamım. Hayatım da bahçelerde, kahvelerde böyle geçti. Buralarda yazıp, okudum."

"Hikayelerimin yüzde 99'unu bir defada yazarım"

Birçok yazarın ilham almak için gecenin sessizliğini beklediğini ama kendisinin tam tersine kalabalıklar içerisinde, dışarıda yazılar yazdığını aktaran usta yazar;

Ben hikayelerimin yüzde 99'unu bir defada yazarım. Oturup küçük hikayeleri yazar, kalkarım. Hatta kendine güvenen biri olarak da bir daha yazdığımı okumam, gönderirim. Bu yüzden de çok hata yaptığımı biliyorum. Bir iki kere hatalarımı düzeltmeye çalıştım. Hatalarımı düzeltince baktım daha kötü bozuluyor, bırak dağınık kalsın dedim. Bu tamamen bana has bir durum. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Benim yazdığım kitaplar bile elimde değil, hatıra olarak hikayecilere vermişimdir."

"Koltuğumun altında kitap eksik olmaz"

Usta yazar, gençken koltuğunun altından hiç kitap düşmediğini ifade etti. Kutlu şöyle devam etti;