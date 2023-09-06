Uzak Doğu edebiyatının güçlü kalemi olan Kim Young Ha'nın Veda romanı Güney Koreli, modern edebiyatın güçlü kalemlerinden olan Kim Young Ha'nın Veda romanı, yazarın başyapıtı sayılacak özellikte. Roman yayınlandığında aylarca çok satanlar listesinde yer aldı.

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Güney Koreli yazar Kim Young Ha'nın Veda romanı adeta bir başyapıt. Ana karakter Cheol, babası Profesör Choi ile yaşamaktadır. Profesör Choi, Humanoid Matters adlı yapay zekâ geliştirme merkezinde ekibiyle birlikte yapay zekâ üzerine çalışmakta, robotlar ve hümaoidler geliştirmektedir.

Babası Cheol’ü okula göndermek yerine evde bizzat eğitmekte, dış dünyayla ya da başka çocuklarla iletişimine müsaade etmemektedir. Cheol, babası ve ikisi robot biri gerçek olmak üzere üç kediyle birlikte güvenli bir ortamda yaşıyorken, dış dünyada yapay zekâ ve insanların savaşı nedeniyle dünya genelinde bir kaos hâkimdir.

Görevli robotlar bir gün insan ya da hümanoid olduğuna dair herhangi bir kaydı olmayan Cheol’ü toplama kampına götürürler.

Çocuklar ve robotlar

Toplama kampında, günümüzde insanların tıpkı evcil hayvanlara yaptığı gibi bir hevesle evcil çocuk olarak aldıktan sonra hevesleri geçince sokağa attıkları hümanoid çocuklar ve robotlar toplanmıştır.

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Cheol başta insan olduğunu kanıtlamaya çalışsa da edindiği hümanoid arkadaşları onu aksine ikna eder, bunun üzerine gizlice kamptan kaçarlar.

Saklandıkları kampta insan türünün soyunun tükenmesine karşılık hazırlık yapılmaktır, bunun için de Cheol gibi duyguları olan, insanları iyi tanıyan deneklere ihtiyaç vardır. Hikâyenin devamında Cheol babasıyla buluşsa da işler tam anlamıyla yoluna girmez.

Hayatın ötesinde bir anlam arayışı

Cheol ve arkadaşları bir noktada insana karşı robot denkleminde toplumca yargılanacaklardır. Peki kimdir gerçekten insan olan? Hayatın ötesindeki anlamın peşine düşecek olan?..

Başyapıt özelliğinde kitap

Yayınlandığı günden bu yana Kore'de çok satanlar listelerinin zirvesinde yer alan, yıllar süren bekleyişin meyvesi Veda, Kim Young-ha'nın özünü koruyarak bilim kurgu ve distopyaya selam durduğu bir başyapıt.