Uzmanlardan kitap okumaya teşvik için sesli kitap önerisi

Her yıl 26 Eylül’de kutlanan Türk Dil Bayramı’na ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Melda Üner, Z kuşağının dili doğru kullanması için sesli okumaya teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ve katılımıyla 1932'de düzenlenen ‘Birinci Türk Dil Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül, 89 yıldır ‘Dil Bayramı’ olarak kutlanıyor.

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Melda Üner, dilin milli kimliğin en önemli göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Dilimizin binlerce yıllık tarihiyle kültürümüzün göz bebeği olduğuna vurgu yapan Üner, Türkçenin doğru kullanılması için önerilerde bulundu.

"SOSYAL MEDYA DİLİN ÖZENLİ KULLANIMINA ZARAR VERİYOR"

Hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü olarak adlandırılan popüler kültürün tamamen dezavantajlarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Melda Üner, "Popüler kültürün bir unsuru olan sosyal medyanın faydalı tarafları var. Öncelikle hızlı haberleşmeyi sağlıyor. Ancak dilin özenli kullanımına biraz zarar veriyor maalesef. Bu durumda sosyal medyayı ayrı bir kategori olarak değerlendirmeliyiz. Sosyal medyada kullandığımız dille resmi ve edebi içerikli metinler yazamayacağımızı bilmeliyiz. Televizyonlar, radyolar, gazetelere gelince, buralarda çalışan sunucu, spiker ve yazarlar dilin kullanımında çok dikkatli olmalılar. Onlar toplum için örnek teşkil ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Melda Üner

"ÖZEL BİR KİMLİĞİMİZ VAR"

Günlük konuşma dilinde yabancı kelimelerin kullanımının arttığını, bu durumun milli kimliğimize göstermemiz gereken saygıyı zedelediğini belirten Prof. Dr. Üner, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin ‘fırın’ kelimesinin insanlara çok sıkıcı geliyor olmalı ki ‘ekmek showroom’lar açılıyor. İnanılacak gibi değil gerçekten. Bir kuaför ‘Fırça’ olan adının ilgi çekmediğini görünce onu ‘Fırch’A’ olarak değiştirmiş. ‘Seramik House’lara rastlıyorum. Bunlar beni üzüyor ve utandırıyor. Bunun sosyolojik ve psikolojik yönleri var. Yüzümüzü Batı'ya mı Doğu'ya mı dönmeliyiz sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor gibiyiz. Böyle bir karar vermemiz gerekmediğini vurgulamamız lazım. İki taraftan da birine benzemeye çalışmamız çok yanlış. Bizim çok özel bir kimliğimiz var. Milli kimliğimiz ve kültürümüz çok özel ve çok değerli." dedi.

SESKİ KİTAP ÖNERİSİ

Günlük konuşma dilinde yabancı kelimelerin kullanımının arttığını, bu durumun milli kimliğimize göstermemiz gereken saygıyı zedelediğini belirten Prof. Dr. Üner, gençlere sesli kitap okumaları yönünde tavsiyede bulundu.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com