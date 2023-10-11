Vahşi yaşam koruyucusu Trang Nguyen’in gerçek hikayesi: Sorya'yı Kurtarmak İnsanlar yüzünden nesli tükenmekte olan vahşi hayvanların yaşamlarını koruma ve onlara sahip çıkma hayali olan Chang’ın hikâyesini anlatan kitabın çarpıcı güzellikteki çizimleri ise Jeet Zdung’un imzasını taşıyor.

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Afrika ve Asya’daki yasa dışı vahşi yaşam ticaretine karşı verdiği mücadeleyle tanınan Vietnamlı vahşi yaşam koruyucusu, çevre aktivisti ve yazar Trang Nguyen’in, kendi hikâyesinden esinle kaleme aldığı Sorya’yı Kurtarmak: Chang ve Malaya Ayısı, Dinozor Çocuk logosuyla raflarda yerini aldı.

Ayrıntı Yayınları’nın çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk, Vietnamlı vahşi yaşam koruyucusu Trang Nguyen’in ilk çocuk kitabı Sorya’yı Kurtarmak: Chang ve Malaya Ayısı’nı minik okurlarla buluşturuyor. Nguyen’in, Jeet Zdung’un illüstrasyonlarıyla daha da zenginleşen kitabı, yazarın kendi gerçek hikâyesinden esinleniyor.

İyi ve güvenli bir dünya hayali

Küçükken, tesadüfen bir Malaya ayısının safrasının çıkarılmasına tanık olan Trang Nguyen, o anda doğa koruyucusu olmak ve vahşi hayvanlar için daha iyi ve güvenli bir dünya sağlamak dışında başka hiçbir şey yapmak istemediğine karar verdiğini ifade ediyor.

Doğa koruyucuları hakkında bilgiler

Nguyen, Sorya’yı Kurtarmak adlı kitabında hikâyesini anlatırken hem muhteşem bir yaratık olan Malaya ayısı ve onun orman hayatında taşıdığı önemli rol hakkında hem de bu hayvanları ve onların ormandaki evlerini korumak için hayat kurtarma çalışmaları yapan doğa koruyucuları hakkında birçok bilgi sunuyor.

Kitaptan...

Hayata karşı zorlu bir kalkışma

"Chang, yasa dışı avcıların kampından kurtarılan genç Malaya ayısı Sorya’nın vahşi yaşamına geri dönmesi için elinden geleni yapma sözü verdiğinde hayatının en zorlu işine kalkıştığını bilmiyordu. Çünkü Sorya, Chang için sadece bir ayı değildi, onun en yakın arkadaşı olmuştu. Ve her ne kadar en doğrusu bu olsa da onu kendi doğal ortamına bırakıp gitmek o kadar da kolay değildi."

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