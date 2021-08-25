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- Vedat Milor'un bir adaya düşsem yanıma alacağım dediği üç kitap
Vedat Milor'un bir adaya düşsem yanıma alacağım dediği üç kitap
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 10:42
- Güncelleme : 25.08.2021 - 10:45
Türkiye'nin sevilen gurbesi Vedat Milor, çok sevdiği ve okumaktan keyif aldığı kitapları paylaştı. Milor, "Bir adaya düşersem yanıma alacağım üç kitap var" dedi.
İşte Vedat Milor'un başucu kitapları...
Dünün Dünyası
Bu eser, adından da anlaşılacağı üzere (Dünün Dünyası), onun geriye bakışıyla 19. yüzyılın son yirmi yılından itibaren ölümüne kadar yaşadığı acı-tatlı, kültürel, sosyal, siyasi ve edebî olayların bir özetini sunmaktadır.
Sayfa: 368
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün olay örgüsü, fakir bir ailede büyüyen ve saatlere büyük bir ilgi duyan Hayri İrdal adlı genç bir adamın çevresinde şekilleniyor. Kalabalık bir şahıs kadrosuna sahip olan romanda, başkahraman Hayri İrdal’dan sonra en baskın karakteri ise Halit Ayarcı oluşturuyor. Öyle ki başkahraman da kendi yaşamını, Halit Ayarcı ile tanışmadan öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı şekilde değerlendiriyor.
Sayfa: 400
Kötülük Çiçekleri
Charles Baudelaire (1821-1867): Fransız şair, çevirmen ve sanat eleştirmeni. İlk yayımladığı eser Salon 1845 başlıklı sanat eleştirisidir, bu metinle modernist estetiğin öncüleri arasındaki yerini almıştır. 19.yüzyılın en büyük şairlerinden biri olarak gerek çağdaşları gerekse kendinden sonra gelen sanatçılar, A. Rimbaud'dan S. Mallarmé'ye, T.S. Eliot'tan W. Benjamin'e uzanan modernist çizginin hem teorisi hem de pratiği üzerinde muazzam bir etki bırakmıştır. Kötülük Çiçekleri, yabanıl, korkunç ve kara bir gerçekliğin kitabı, Romantizm'in yeniden keşfi, Benjamin'in söylediği gibi Avrupa'yı etkileyen son lirik başyapıttır.
Sayfa: 208
Ergül Tosun
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