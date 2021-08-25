Vedat Milor'un bir adaya düşsem yanıma alacağım dediği üç kitap

Gurme Vedat Milor, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, sevdiği kitapları paylaştı.

Türkiye'nin sevilen gurbesi Vedat Milor, çok sevdiği ve okumaktan keyif aldığı kitapları paylaştı. Milor, "Bir adaya düşersem yanıma alacağım üç kitap var" dedi.

İşte Vedat Milor'un başucu kitapları...

Dünün Dünyası

Bu eser, adından da anlaşılacağı üzere (Dünün Dünyası), onun geriye bakışıyla 19. yüzyılın son yirmi yılından itibaren ölümüne kadar yaşadığı acı-tatlı, kültürel, sosyal, siyasi ve edebî olayların bir özetini sunmaktadır.

Sayfa: 368

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün olay örgüsü, fakir bir ailede büyüyen ve saatlere büyük bir ilgi duyan Hayri İrdal adlı genç bir adamın çevresinde şekilleniyor. Kalabalık bir şahıs kadrosuna sahip olan romanda, başkahraman Hayri İrdal’dan sonra en baskın karakteri ise Halit Ayarcı oluşturuyor. Öyle ki başkahraman da kendi yaşamını, Halit Ayarcı ile tanışmadan öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı şekilde değerlendiriyor.

Sayfa: 400

Kötülük Çiçekleri

Charles Baudelaire (1821-1867): Fransız şair, çevirmen ve sanat eleştirmeni. İlk yayımladığı eser Salon 1845 başlıklı sanat eleştirisidir, bu metinle modernist estetiğin öncüleri arasındaki yerini almıştır. 19.yüzyılın en büyük şairlerinden biri olarak gerek çağdaşları gerekse kendinden sonra gelen sanatçılar, A. Rimbaud'dan S. Mallarmé'ye, T.S. Eliot'tan W. Benjamin'e uzanan modernist çizginin hem teorisi hem de pratiği üzerinde muazzam bir etki bırakmıştır. Kötülük Çiçekleri, yabanıl, korkunç ve kara bir gerçekliğin kitabı, Romantizm'in yeniden keşfi, Benjamin'in söylediği gibi Avrupa'yı etkileyen son lirik başyapıttır.

Sayfa: 208

Ergül Tosun

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