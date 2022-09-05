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    Vefat eden mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in kaleme aldığı kitaplar

    Dün hayat veda eden Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in yazdığı kitaplar...
    • Özel İçerik
    • 05.09.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 09:45
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    Vefat eden mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in kaleme aldığı kitaplar

    Bir süre önce operasyon geçiren ve istirahat etmekte olan 76 yaşındaki İnançer, İstanbul'daki evinde dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Siyaset, edebiyat ve düşünce dünyasından pek çok kişi de sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

    Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan İnançer, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınıyordu. Ömer Tuğrul İnançer, bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

    Yazara Allah'tan rahmet diliyoruz ve yazdıüğı kitapları sizlere sunmak istiyoruz...

    Dinle ki Dinlenesin - Bu Devirde Tasavvuf Olur mu?

    Vefat eden mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer in kaleme aldığı kitaplar #1

    Ömer Tuğrul İnançer tasavvufun en temel konularını anlattığı bu kitabında bizi iyiye, güzele ve doğruya davet ediyor.

    Sayfa: 208

    Kalb-i Selim

    Vefat eden mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer in kaleme aldığı kitaplar #2

    Ömer İnançer'den kalbe giden yolculuk

    Sayfa: 200

    Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana

    Vefat eden mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer in kaleme aldığı kitaplar #3

    Ö. Tuğrul İnançer kendine has, açık ve dikkat çekici üslubuyla Hazreti Mevlânâ: Bir Muhammedî Âşık'ta Mevlevîlik, Hz. Mevlânâ ve Hz. Peygamber hakkındaki sorular yelpazesine muhabbet vurgusuyla sıra dışı cevaplar veriyor.

    Sayfa: 208

    Sohbetler

    Vefat eden mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer in kaleme aldığı kitaplar #4

    Ö. Tuğrul İnançer'in Eskişehir'de gerçekleştirdiği sohbetleri, günlük hayatımızdaki tasavvuf izlerini gün yüzüne çıkarıyor. Hz. Mevlânâ, Yunus Emre ve Süleyman Çelebi gibi gönül erlerinin yakıcı sözlerinden bahsediyor.

    Sayfa: 250

    Mubarek Vakitler

    Vefat eden mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer in kaleme aldığı kitaplar #5

    Ö. Tuğrul İnançer, bizleri içinden akıp gittiğimiz zaman hakkında daha şuurlu olmaya, mübârek vakitlerin hakkını verip, onlardan istifadeye gayret ederek, o vakitlerle ihyâ olmaya çağırıyor.

    Sayfa: 150

    Gönül Gözü

    Vefat eden mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer in kaleme aldığı kitaplar #6

    Gönül Gözü, yaşadığımız hayata gönül penceresinden bakıyor. İki gönül mimarı Ö. Tuğrul İnançer ve Kenan Gürsoy'un sohbetlerinden oluşan kitap, kalbin aynasından yansıyanlara dikkat çekmemizi sağlıyor.

    Sayfa: 135

    Dinle Neyden Mesnevi Sohbetleri

    Vefat eden mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer in kaleme aldığı kitaplar #7

    Ö. Tuğrul İnançer, kendine has şairane üslubuyla adeta kelimeleri sema ettiriyor, sözü nakış nakış işliyor. Aslında hiç geçmeyen geçmişten beslenerek maneviyat ve edebiyattan marifet ve hakikate uzanan yollar açıyor.

    Sayfa: 176


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