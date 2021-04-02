Victor Hugo'nun Sefiller'i ve toplumdan dışlananlar

Dünya edebiyatının tartışmasız en önemli eserleri arasında yer alan Victor Hugo’nun adıyla özdeşleşmiş romanı: Sefiller...

Fransız yazar ve şair Hugo, yazdığı kitaplarla insanın iç dünyasına nüfuz etmiş, toplumun köhnemiş ve yozlaşmış yönlerini bütün çıplaklığıyla okura sunmaktan kaçınmamıştır.

1862 yılında yayımlanan Sefiller, 2000 sayfa ve iki ciltten oluşmaktadır. Kitap, daha sonra kimi yayıncılar tarafından tek cilt halinde de yayınlanmıştır.

(Kitabın birinci cildi)

GERÇEKLİĞİN ROMANI

Victor Hugo’nun gerçek yaşamından esinlenerek yazdığı gerçekçi satırlardan oluşan roman, tüm zamanların en çok okunan elden ele dolaşan dünya klasikleri arasındadır. Öte yandan en çok dizi ve filme uyarlanan, birçok defa tiyatro gösterisi yapılan ender kitaplardandır.

(Kitabın ikinci cildi)

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Toplam sayfa: (iki cilt) 1606

ÇÜRÜYEN TOPLUM

Kitabın ana karakteri Jean Valjean, oldukça yoksul bir hayat sürdürmektedir. Ölen kardeşinin kızını doyurabilmek için istemeyerek de olsa ekmek çalar.

Dönemin Fransız toplumun içinde bulunduğu ahlaki çöküntü ve insana verilmeyen değer, Jean gibi başka insanları da bu ve buna benzer yollara sevk ediyordur.

BİR TÖVBEKÂR

Ekmek çaldığı için tutuklanan kahramanımız az bir cezaya çarptırılarak hapse konulur. Ancak bir süre sonra cezaevinden kaçmaya çalışır ve yakalanır.

Bunun bedeli tam 19 yıl olacaktır. Cezası bittiğinde artık hırsızlık yapmayacağına dair kendi kendine söz verir ve tövbe eder.

(Filmden bir sahne... Jean Valjean ve Cosette)

HAYATA TUTUNMA ÇABASI

Jean Valjean’ın cezası biter ve hürriyetine kavuşur. Onu cezaevine iten topluma tekrar uyum sağlamak için bütün günahlarından arındırılmış şekilde özgürlüğün havasını solumaya başlar. Ancak tahliye olduğunda ne iş yapacağına dair tek fikri yoktur.

Hayat acımasız yüzünü bir kez daha göstermiş olur.

YARDIMSEVER PİSKOPOS

Sabıkalı olduğu için hiç kimse kendisine iş vermez toplumdan gittikçe yalnızlaşır, dışlanır. Ta ki karşısına yardımsever piskopos çıkana kadar.

Piskopos, düşkün durumda olan bu zavallı kimsesiz adama yardım eder. Her türlü imkânı sağlayarak topluma kazandırmaya çalışır.

Fransız romancı Victor Hugo

İKİ ŞAMDAN

Piskoposun yanında kalmaya devam eden Jean, gece yarısı evde bulunan gümüşleri çalar. Böylece kendine verdiği sözden de dönmüş olur. Fakat kısa bir süre sonra yakayı ele verir, piskoposun karşısına çıkartılır.

İyi niyetli din adamı kahramanımıza iki şamdan verir. Bu şamdanları iyi bir insan olma yolunda ona ışık olmasını ister ve kendisinden şikâyetçi olmaz.

Bu necip davranış Jean Valjean’ın hayatında dönüm noktası olacaktır.

POLİS ŞEFİ JAVERT

Javert, Jean Valjaen’nın, başka bir karakterde toplum içine karışmasını onun aslında gerçek Jean olmadığını bilen tek kişidir. Kendisini adım adım takip etmektedir. Onun hırsız olduğunu ve her an suç işleyeceğini düşünerek sürekli teyakkuz halindedir.

Kahramanımız ise İyi bir insan olmaya çalışmaktadır. Herkese elinden geldiğince yardım etmeye çalışır. Bütün bunları başka yüzle yapar, kimsenin onun hırsız olduğunu öğrenmesini istememektedir.

Çünkü o artık yardımsever insandır.

Bütün bunların farkında olan polis şefi Javert’in amansız takibi oluşabilecek sürprizlerin de habercisidir aslında.

GELECEK VE BİR KADIN

Jean’ın hayatını bundan sonra alt üst edecek kimsesiz ve üstelik bir kızı olan Fantine adlı kadınla tanışır. Müşkül durumda olan anne ve kızı toplumdan hak ettikleri değeri görmemiş bir dönem Jean’ın yaşadığı dışlanmayı yaşamaktadırlar.

Hayata tutunmak için ahlak dışı yollara sapan Fantine ve kızı Cosette için hayat çekilmez bir haldedir. Jean Valjaen için ise bu karşılaşma yeni bir hayatın ve maceranın başlangıcı olur.

Romanın bundan sonraki bölümlerini merak eden okuyuculara kitabı okumalarını şiddetle tavsiye ediyorum.

Polisiye roman tadında olan kitabı soluk soluğa okuyacak, elinizden bir an olsun bırakamayacaksınız.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com