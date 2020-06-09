Victoria Dönemi’nin en iyi romancısı Charles Dickens’ten

Dünyada 200 milyon satan kitabı “İki Şehrin Hikayesi” ile adını duyuran Victoria Dönemi’nin önemli yazarlarından Charles Dickens ve eserlerinden alıntılar…

Charles Dickens, eserlerinin ünlenişini dünya gözüyle görebilecek kadar şanslıydı. Dickens, babasının borçlarından sebep hapse girmiş, sonrasında da çalışmak için okulu da bırakmak zorunda kalmıştı. Zamanında ve düzgün bir eğitim alamamış olması başarısına engel olmadı. Dickens, 15 roman, 5 uzun ve yüzlerce kısa öykü ile kurgu dışı makaleler yazdı. Ayrıca 20 yıl boyunca da haftalık çıkan bir gazetenin yönetimindeydi.

Victoria Dönemi’nin en iyi romancısı olarak kabul edilen Dickens, çok çalışmış ve üretmişti. 9 Haziran 1870'te hayata veda etti. Onu, eserlerinden alıntılarla anıyoruz...

- Elinizden geleni yapın. Hayatı bazen boşa harcıyor olsak dahi, uğraşmaya değer.

(İki Şehrin Hikayesi)

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- Ömrünüzdeki sayılı günlerden bir tekini yaşanmamış sayalım... Kaderinizin akışı kim bilir ne kadar farklı olurdu? Bu satırları okurken bir an durun, yaşamanızı saran o uzun zinciri düşünün... İster demirden olsun, ister altından, ister dikenden olsun... O sayılı günlerden birini yaşamayıp da ilk halkası meydana gelmeseydi, bu zincir belki de hiç örülmezdi...

(Büyük Umutlar)

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- Onca kalabalığa rağmen, bu nasıl bir yalnızlık!

(İki Şehrin Hikayesi)

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- Hemen öldü, hiç can çekişmeden. Acı çekmeden yaşayabilir miydi?

(İki Şehrin Hikayesi)

- Ah! İnsanlar güneşi bütün ihtişamıyla görebilmek için erken kalkmalılar, zira parlaklığının bütün gün sürdüğü çok enderdir. Bir günün sabahı ile hayatın sabahı birbirinin o kadar aynısıdır ki!

(Mister Pickwickin Serüvenleri)

*

- Yaşayabilmek için her şey vardı önümüzde ve yaşayabilmek için önümüzde hiçbir şey yoktu.

(İki Şehrin Hikayesi)

*

- İnsanlar bazen karşısındakilere kalben uzak oldukları için anlamakta güçlük çekerler. Bazen her ne kadar karşımızdakine yakın olsak bile, duygularını bilmediğimiz olabilir.

(İki Şehrin Hikayesi)

*

- İnsan denen güçsüz varlığın akli dengesini bozmaya kimi vakit en sıradan bir şey kâfidir.

(Oliver Twist)

- Yüreklerinde güçlü sevgi ve insanlık olmayan, merhametli ve cömert Tanrı'ya minnet duymayan kimseler asla mutluluğa ulaşamazlar.

(Oliver Twist)

*

- Hiçbir pişmanlık, iş işten geçtikten sonra duyulan pişmanlık kadar acı değildir.

(Oliver Twist)

*

- Sana gerçek aşkın ne olduğunu söyleyeyim... Körcesine bir bağlılıktır o, sorgusuz sualsiz insanın kendi zayıflığını kabul etmesidir. Tam manasıyla ona boyun eğmektir. Kendine ve tüm dünyaya inanmak ve güvenmek, kalbini ve ruhunu o haine vermektir. Benim yaptığım gibi.

(Büyük Umutlar)

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- Ruhumuzda yanan ateş, dünyevi sıkıntıların ve dertlerin ağır yükünü taşıyan bir hamal düğümüdür; ateş söndüğü an o yük artık taşınamayacak kadar ağırlaşır. Altında çökeriz.

(Mister Pickwickin Serüvenleri)





- Rüzgârda paramparça savrulan bu zavallı umut parçasına sarınmakta niçin direniyordum? Ne bileyim! Bunu okuyan sizler, daha geçen yıl, geçen ay, geçen hafta, buna benzer bir tutarsızlık yapmadınız mı? Biliyor musunuz neden yaptığınızı?

(Büyük Umutlar)

*

- İyi bir şeye sahip olup onu yitirmek mi yoksa ona hiç sahip olmamak mı daha iyi?

(Müşterek Dostumuz)

*

- Doğaya ve insanlara bakıp bakıp da her şeyi karanlık ve kasvetli gören insanlar haklıdır. Ne var ki bu karanlık ve kasvet onların kendi tasalı ruhlarının ve görüşlerinin rengini yansıtır. Gerçek renkler inceliklidir. Seçebilmek için daha açık bir görüş ister.

(Oliver Twist)

*

- Geceleri uykusuz yatıp bir insanı düşünüyorsun diye o insan üzerinde bir hak ileri sürebileceğini bilmezdim.

(Büyük Umutlar)





- Yaşayabilmek için her şey vardı önümüzde ve yaşayabilmek için önümüzde hiçbir şey yoktu.

(İki Şehrin Hikayesi)

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- Tekrar buluşacağız, bu dünyadan yorgun ayrılanların huzura kavuştuğu o yerde!

(İki Şehrin Hikayesi)

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Damla Karakuş

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