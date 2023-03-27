Virginia Woolf'un fotoğraf çektirmekten nefret etmesi İngiliz edebiyatının usta yazarlarından olan Virginia Woolf, fotoğraf çektirmekten nefret ederdi. Öyle ki, birkaç fotoğraf dışında başka karelerini bulmak neredeyse yok.

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İngiliz ve dünya edebiyatının unutulmaz kadın yazarlarından olan Virginia Woolf, yaşadığı süre boyunca pek çok eser kaleme aldı. Özellikle kadın ve feminizm hakkındaki görüşleri günümüzde bile tartışılmaya devam ediyor.

Yazar, iki defa intihara teşebbüs etti. Üçüncü denemesinde ise hayatını kaybetti. Beline bağladığı taşlarla nehre atlayan yazar, 28 Mart 1941'de hayatını kaybetti. Onun ölümü hem İngiliz hem de dünya edebiyatını derin yasa boğdu. Geriye elden ele dolaşan çok okunan kitapları kaldı.

Virginia Woolf, modernist edebiyatın kurucu yazarlarındandır. 25 Ocak 1882’de Londra’da doğdu. Herhangi bir eğitim alamayan Woolf, evde kendisini yetiştirerek bol bol okudu.

Kadın hareketinin öncü ismi

Fikri olgunluğa eriştikten sonra Londra’nın edebiyat çevrelerinde yer almaya başladı. Yaşadığı topluma eleştirel yaklaşan usta yazar, kadın hareketinin de öncü isimlerindendir.

Feminist yazar böylece çevresinde hatırı sayılır destek de görmeye başladı. Eserlerinde kullandığı depresif semboller ve anlatımla sıra dışı olmayı yeğledi. Kitaplarında hayatından önemli kesitlere yer veren Woolf, dünya edebiyatında yer edinmiştir.

Fotoğraf fobisi

Her yazarın sıra dışı özellikleri var. Virginia Woolf'un da var. Usta yazarın fotoğraf çektirmeme gibi bir huyu varmış. Buna göre Woolf, birkaç fotoğraf dışında objektiflere yansıyan başka görüntüsü hemen hemen yok gibi.