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    Vüs’at O. Bener, 100 yaşında

    Türk edebiyatının unutulmaz yazarları arasında yer alan Vüs’at O. Bener, 100 yaşında...
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 09:30
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    Vüs’at O. Bener, 100 yaşında

    Türk edebiyatının sevilen ve çok okunan edebiyatçıların başında geşen Bener, tam 100 yaşında. Kutlu olsun, ve iyi ki doğdun diyoruz...

    Yazarın hayatından kısa kesitler sunuyoruz...

    Vüs’at O. Bener 1922’de Samsun’da doğdu. İlkokulu Erzincan’da, ortaokulu Sivas’ta okudu; Bursa Işıklar Askeri Lisesi ve Harp Okulu’ndan sonra 1953’e kadar orduda görev yaptı. 1957’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Kamu kuruluşlarında çalıştı; 1992’de emekli oldu.

    "Dost"

    1950’de New York Herald Tribune gazetesi ile Yeni İstanbul gazetesinin ortaklaşa düzenledikleri öykü yarışmasına katıldı; Dost adlı öyküsüyle dikkat çekti. Seçilmiş Hikayeler, Varlık, Yeditepe dergilerinde yayımladığı öykülerle tanındı.

    Vüs’at O. Bener, 100 yaşında #1

    Bener öldü

    Öykülerinden Dost Fransızcaya, Batak Almancaya, ilki İngilizceye çevrildi. Hakkında, Vüs’at O. Bener: Bir Tuhaf Yalvaç adlı bir kitap yayınlandı. 1 Haziran 2005 tarihinde hayata veda etti.


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