William Shakespeare’in ölümsüz eseri Hamlet dizi oldu

Kaan Müjdeci, William Shakespeare’in ölümsüz eseri Hamlet’ten uyarladığı ve yönetmenliğini üstlendiği dizisinin Büyükada’da gerçekleşen çekimlerini tamamladı.

Başrollerini Elit İşçan ve Erdal Beşikçioğlu’nun paylaştığı dizi, sonbaharda yeni nesil içerik platformu GAİN’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Gerçek bir hikâyeden yola çıkarak Büyükada’daki “fayton krallığı” üzerinden hayatın ve Türkiye’nin inanılmaz görünen, absürt ve çarpıcı gerçeklerine adeta ışık tutan iddialı yapım, aynı zamanda Kaan Müjdeci’nin ilk dizisi olma özelliği taşıyor.





ÇEKİMLER BİTTİ

İlk filmi Sivas’la dünya çapında önemli ödüllere layık görülen Kaan Müjdeci’nin, Hamlet’ten uyarladığı ve gerçek bir hikâyeyle harmanladığı dizisinin İstanbul Büyükada’da gerçekleşen çekimleri yaklaşık 2,5 ay sürdü.





BİR CİNAYET...

Hamlet adıyla yola çıkan dizi, 16. yüzyıldaki krallığın yıkılışına ve güç dengelerinin değişimine, bugünkü fayton krallığı üzerinden bakıyor. Üstelik bu kez, Hamlet genç bir kadın… İstanbul Büyükada’da, 81 atın topluca gömüleceği bir gece, faytonların sahibi olan adam öldürülür.

Satın almak için tıklayın:

KATİL KARDEŞ

Katilse erkek kardeşidir. Maktulün genç kızı, babasının katilini bulmak ve karanlık ilişkileri ortaya çıkarmak için bir intikam planı hazırlar: Şüpheli olan herkesi TV’nin en meşhur reality show’unda, sahnede buluşturacaktır.





Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com