Wolfgang Amadeus Mozart’ın müziğiyle taçlanmış bir eser: Sihirli Flüt

18’inci yüzyılın dahi bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın müziğiyle taçlanmış bir opera şaheseri olan Sihirli Flüt'ü, Murat Kaymaz’ın çevirisiyle okurlarla buluşuyor.

Klasik müzik tarihine damga vuran Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği Sihirli Flüt’ün Emanuel Schikaneder tarafından şarkılı oyun (Singspiel) olarak kaleme alınan librettosu, Vakıf Bank Kültür Yayınları (VBKY) Müzik Klasikleri’nin ilk kitabı olarak yayınlandı.

Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından Türkiye’de de pek çok kez sahnelenen Sihirli Flüt’ün hikâyesi bir Alman masalına dayanıyor.

BİR MASAL OPERASI

Büyük hakikati ve bilgeliği temsil eden Başrahip Sarastro, Gece Kraliçesi’nin kızı Pamina'yı annesinin tesirinden kurtarmak için mabedinde alıkoyar.

Kraliçe, kızını Sarastro'nun elinden kurtarmak için Prens Tamino'dan kızını bulmasını ister. Gece Kraliçesi, Tamino'ya, kızını kurtarırsa onunla birlikte olabileceğini söyleyerek sihirli bir flüt verir. Kuşbaz Papageno da Tamino'ya yol arkadaşlığı yapar.

Tamino, Gece Kraliçesi’nin emrini yerine getirir ancak Sarastro'nun bilgeliğine de hayran kalır.





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FELSEFİ TEFEKKÜR VE MÜZİĞİN BULUŞMASI

Kutsal ışığa bakmayı istemenin bedelini insanın güçlü ve zayıf yanlarını tanıyacağı imtihanlarla ödeyen Tamino’nun yolculuğunu anlatan Sihirli Flüt operası, okuru insan olmanın anlamı üzerine bir kez daha düşünmeye davet ediyor.

Sevgi, dostluk ve erdem kadar; nefret, kin ve intikam duygularının da insana özgü olduğunu anlatan eser, insanın hakikatin muhafızı olma sorumluluğu ile söz konusu duyguları yönetebileceğine dair bir umudu paylaşıyor.

Wolfgang Amadeus Mozart

"Bu delikanlı, gecenin peçesini yırtmak ve tapınaktaki büyük kutsal ışığa bakmak istiyor. …Tamino kendisini bekleyen zor imtihanlarda muvaffak olabilecek mi? … Ya içine batacağı acılardan ruhu onu terk eder ve zorlu mücadeleleri bırakırsa. O bir prens! … Daha fazlası. O bir insan!"