Yabancı dil için güncel bir yol haritası: Çocuğum İngilizce Öğreniyor kitabı

Yabancı dil için güncel bir yol haritası: Çocuğum İngilizce Öğreniyor kitabı

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı ve Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen’in, çocuklarının İngilizce becerilerine yatırım yapmak isteyen velileri destekleme amacıyla kaleme aldığı Çocuğum İngilizce Öğreniyor.

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı ve Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen’in hazırladığı, Altın Kitaplar Akademi logosuyla piyasaya çıkan Çocuğum İngilizce Öğreniyor ‘Anne Babalar İçin Yol Haritası’ "İngilizce çalışırken çocuğuma nasıl yardım etmeliyim? Çocuğumu nasıl yönlendireceğim? Neden anlıyorum ama konuşamıyorum?" Sorularının cevabını veriyor.

Anne ve babalar yabancı dil öğrenmenin temel prensiplerini keşfederken çocuklarla öğrenme özelinde doğru iletişim kurabilmenin inceliklerini de irdeleme fırsatı buluyor.

İNGİLİZCE ÖĞRENME REHBERİ

Çocuğum İngilizce Öğreniyor ‘Anne Babalar İçin Yol Haritası’ kitabının yazarları Prof. Dr. Cem Balçıkanlı ve Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen, “Tüm bilinçli anne babalar çocuklarının İngilizceyi iyi öğrenebilmesini ister.

Kemal Sinan Özmen

ÜST DÜZEY DİL ÖĞRENMEK

Üst düzey İngilizce becerileri akademik ve mesleki yaşamları boyunca evlatlarımıza sadece yeni fırsatlar yaratmayacak, aynı zamanda onların hızla değişen dünyanın aktif özneleri olmalarını da sağlayacaktır.

İNGİLİZCE ÖĞRENME SERÜVENİ

Bu sürecin tüm sorumluluğu ise sadece okula, öğretmene veya çocuğun kendisine yüklenemez. Biz velilerin de çocuklarımızın İngilizce öğrenme serüvenlerinde oldukça önemli bir rolü bulunmaktadır.

Cem Balçıkanlı

ÖĞRENMEK İÇİN GEÇ DEĞİL

Pekâlâ bu rolün ne kadar farkındayız ve rolümüzü ne kadar etkili oynayabiliyoruz?

Geç kalmak istemeyen anne ve babalar, Çocuğum İngilizce Öğreniyor kitabıyla yabancı dil öğrenmenin temel prensiplerini keşfederken çocuklarla öğrenme özelinde doğru iletişim kurabilmenin inceliklerini de öğrenecekler.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com