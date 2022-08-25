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    Yakın Tarihimizde Garip Olaylar kitabı

    Yazar Zafer Doğan'ın kaleme aldığı Yakın Tarihimizde Garip Olaylar adlı kitap, yakın tarihi yakından takip eden okurlar için kılavuz niteliğinde.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 17:58
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    Yakın Tarihimizde Garip Olaylar kitabı

    Akademisyen ve yazar Zafer Doğan, Yakın Tarihimizde Garip Olaylar’da cumhuriyetin ilanından 2000’li yıllara değin uzanan bir süreçteki pek bilinmeyen bir dizi olayı aktarıyor.

    İsmet İnönü’den Tansu Çiller’e birçok siyasetçinin geri planda kalmış hikâyeleri yanında Süleymaniye Camisi’ne mahya asan komünistler vakası, Babıâli gazetelerinin ofislerinden dedikodular ya da Yeşilçam ve futbol camiasından anekdotlarla birçok unutulmuş kişi ve olayı hatırlamamıza yardımcı olan bu eser yakın tarihimizin gölgede kalmış köşelerine ışık tutuyor.

    Yakın Tarihimizde Garip Olaylar kitabı #1

    Eğlenceli bir okuma

    Anaakım tarih anlatısının dışına çıkabilmek adına eğlenceli bir okuma sunuyor.


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