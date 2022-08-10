Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun değer yargıları romanı: Kiralık Konak

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının usta yazarlarından olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, yazdığı eserlerle okurları derinden etkilemeyi bilmiştir. Karaosmanoğlu'nun okurları etkileyen bir diğer romanı ise Kiralık Konak adlı eseridir.

Bu romanda yeni kurulan Cumhuriyetin ve toplumun değer yargılarını irdeleyen yazar, okurlarına farklı pencereler açarken, aynı zamanda yeni bir devletin fotoğrafını çekiyor.

Bir imparatorluğun çöküşü

İmparatorluğun çöküş çanlarının sesi işitilirken kuşaklar arasında farklılaşan değer yargılarının, yaşam biçimlerinin çatışmasını sergileyen bir roman. Seniha-Faik-Hakkı Celis üçgeni. Tedirgin, yerleşememiş insanlar topluluğunun ortak ruh halleri, aranan nedenler, bulunan farklı gerekçeler.

Türkçenin geçirdiği evreler

Yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hikayeleri, denemeleri, oyunları ve anılarıyla, en önemli edebiyatçılarımız arasında yer alır. Üslup özellikleri bakımından Yakup Kadri'nin 1910'dan 1974'e dek verdiği eserler Türkçe'nin geçirdiği bütün evreleri yansıtır.

Sayfa: 232

Konu ve fikir zenginliği

Eserlerinin konu ve fikir zenginliği de dil özelliklerinin çeşitliliğinden aşağı kalmaz. Yakup Kadri'nin Fransız edebiyatı etkisinde başlayan yazarlığı, 1920'lerden sonra özgün bir sese kavuşarak siyasi ve sosyolojik konulara, tarihe, dönem çatışmalarına ve birey psikolojisi irdelemelerine yönelir.

Toplumsal koşullar, tarihi süreçler

Fecr-i Ati'den yetişmiş ama bunu izleyen elli yıl boyunca toplumsal koşullar, tarihi süreçler ve bireysel portreleri romanın dokusuna işlemek için roman tekniğiyle de boğuşmuş bir yazar olan Karaosmanoğlu'nun eserleri, hala tüketilmemiş ayrıntılarının tartışılıp incelenmesi gereken zengin bir panoromadır.