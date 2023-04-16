Yapay zeka, kitap yazabilir mi sorusunu ünlü yazarlar cevaplıyor: Mümkün değil Yapay zeka her alanda olduğu gibi edebiyatta da tartışılmaya başlandı. Türk edebiyatının önde gelen yazarları "Yapay zeka edebiyat yapabilir mi?" sorusunu cevapladı.

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Yapay zeka hayatımızda yer edinmeye başlıyor. Son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan ve yaşamımızda yer edinen, farklı alanda kullanılan yapay zeka şimdi de "Edebiyat yapabilir mi"? sorusu çerçevesinde cevap arıyor.

Türk edebiyatının önde gelen yazarları bu soruyu cevapladı.

İşte ünlü kalemlerden edebiyatta yapay zeka değerlendirmesi...

Ahmet Ümit

"Gerçekleşmesi zor"

"Şiir gibi, özellikle roman gibi edebi eserlerde bunun gerçekleşmesi son derece zor. Sanat eseri sadece mantıktan oluşan bir yapıt değildir. Sadece matematikteki mantıktan oluşan bir yapıt olsa bunu bir yapay zeka ile gerçekleştirmeniz mümkün. Daha çok bir duygu meselesidir. O duyguyu anlatma meselesidir."

Sevin Okyay

"Edebiyata nasıl yenilikler katabilir ki"

"Edebiyata tutkun olan ve çok okuyan insanları tatmin edeceğine inanmıyorum. Yani insanların yaptığı bazı şeyler var ki, ne kadar başka kusurluları olsa da... Bu şeyleri şimdilik makineler yapamıyor. Ben şu anda daha bizden zeki olduğuna da inanmıyorum, açıkçası... Zekanın içindeki tüm unsurların onda olamayacağını düşünüyorum. Peki, yapay zeka algoritmaları nasıl çalışıyor ve edebiyat alanına ne gibi yenilikler katabilir?"

Levent Erden

"Tartışma konusu"

"Bir edebi metin çok daha ötesinde yapılmazlar doğru gidiyor çünkü hiçbir zaman Sezen Aksu’yla Pink Floyd yan yana bir müzik yapmayı belki de düşünmeyecekti ama siz bunu yapabilecek hale geliyorsunuz. Bu yeni midir değil midir, eskileri bir araya getirdiğinizde bu yepyeni bir yorum mudur, bu tartışma konusu tabii ki…"

Melike Günyüz

"Mümkün değil..."

"Biz de bir gençlik romanımızın kapak çalışmasını yapay zeka ile yapmaya çalıştık. Öncelikle bu işin telef meselesi gündemimiz işgal etti. Evet bir kapak çalışmasını bir deseni yapay zeka ile yapabiliriz ama bir romanın tamamını, bir karakterin farklı durumlarını bu şekilde resmetmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu şekilde yayınlamaktan vazgeçtik."

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