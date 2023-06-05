Yararlı ve okuyanları farklı coğrafyalarda gezdiren bir keşif: Usta Bir Şifacının Kadim Sırları Batılı bir kuşkucu, doğulu bir usta ve hayatın en büyük sırları... Dr. Clint G. Rogers’ın yazdığı, Usta Bir Şifacının Kadim Sırları kitabı, okuyanları yepyeni bir yolculuğa çıkartıyor.

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İhtiyacı olan herkesin zihinsel, fiziksel, duygusal ve spiritüel bakımdan iyileşmesine yardımcı olan kadim sırları aktaran, başlangıcı Buda’nın özel şifacısına kadar uzanan ve yüzyıllarca kesintiye uğramadan varlıklarını sürdüren usta şifacılardan biri olan Dr. Naram ile tanışmak ister misiniz?

Sadece hastaların nabızlarına dokunarak anında problemlerini anlayan Dr. Naram doğada bulunan çeşitli bitkilerden ve baharatlardan oluşturduğu reçetelerle hastalara şifa sağlıyordu.

Dr. Naram’ın “Derin şifanın 6 anahtarı” dediği yöntemle doğru teşhisler koyabilmesinin ve insanları etkili bir şekilde iyileştiriyor olmasının altında yatan nedenleri gözlemleyen ve aktaran Dr. Clint G. Rogers’ın yolculuğu hepimiz için yararlı olabilecek dersler barındırıyor.

Yolculuk...

"Yolculuk beni, Kaliforniya Hollywood’daki Lowes Luxury Hotel’den İtalya’daki en iyi pizza restoranına, New York şehrinde İkiz kulelerin yıkıldığı sıfır noktasından Mumbai’nin varoşlarına, Finlandiya’daki temiz ve düzenli Joensuu Üniversitesi’nde yaptığım araştırmalardan, Himalaya dağlarının uzak bölgelerindeki ateş çukurlarına ve saklı kalmış tapınaklara taşıdı durdu. Son on yıl boyunca Dr. Naram ile birlikte 21 ülkede 100’den fazla şehri gezmişiz.”

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Sırları keşfetme yolculuğu

Bir üniversite araştırmacısının ABD’den çıkıp, Himalayalara kadar giden ve Buda’nın özel hekimi ile başlayan kadim şifa silsilesindeki sırları keşfetme yolculuğuna katılın.

Himalayalardaki büyük şifacılar, binlerce yıl boyunca; fiziksel rahatsızlık, fizyolojik hastalık ve ruhsal problem tedavisi için kullanılan bu güçlü şifa bilimini incelemişler.

Gerçek bir hayat hikayesi

Doğal şifa yöntemlerinin en etkili olanları, kadim belgelere kaydedilmiş. Şimdi ise bu çığır açıcı, gerçek hayat hikayesinde, Efsanevi Usta Şifacı Dr. Naram, yazarın tanıklığında çeşitli şifa sırlarını açıklamaktadır. Bu kitapta keşfedeceğiniz sırlar, hayatınızı tamamen değiştirecektir.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com