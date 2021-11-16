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    Yarıyıl tatilinde çocuklara kitap önerileri

    Yarıyıl tatili başladı. Tatiliniz boş geçmesin diye sizlere kitap önerileri hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 16.11.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 12:46
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    Yarıyıl tatilinde çocuklara kitap önerileri

    Yarıyıl tatili kuşkusuz öğrencilerin, çocukların heyecanla beklediği tatil dönemidir. Çocukların bu dönemde bol bol dinelenirken kitap okumaya da ciddi zaman ayırmaları gerekiyor.

    Biz de bu gerçeği göz önünde bulundurarak siz çocuklara okuma listesi hazırladık.

    İyi tatiller; iyi okumalar...

    Seni Seviyorum Miniğim

    Yarıyıl tatilinde çocuklara kitap önerileri #1

    Kalpleri ısıtan bu öykü, ailelerle ve çocukları arasındaki sımsıcak sevgiyi anlatıyor.

    Sayfa: 24

    Utangaç Ayı Monti

    Yarıyıl tatilinde çocuklara kitap önerileri #2

    Evvel zaman içinde bir ayı vardı, Monti’ydi onun adı. Gözlerini dikip bakmaya, herkesi seyretmeye bayılırdı. Aslında Ayı Monti kabalık etmek istemiyordu, ama öyle meraklıydı ki kendini tutamıyordu.

    Sayfa:56

    Sevginin Gücü

    Yarıyıl tatilinde çocuklara kitap önerileri #3

    Ayıcık ormanda kaybolunca, sihirli ateşböcekleri ortaya çıkmış. Ayıcık sevgi dolu anlarını düşünürse ateşböcekleri ışıldayıp yolunu aydınlatacakmış. Acaba Ayıcık evinin yolunu bulmak için sevginin gücünü kullanabilecek mi?

    Sayfa: 54

    Kaplancığın Rüyası

    Yarıyıl tatilinde çocuklara kitap önerileri #4

    Hayal dünyasının kapılarını aralayan sevimli bir uyku öncesi kitabı.

     

     

    Babası yiyecek aramaya gittiğinde, Gofret evde oturup onu beklerdi. Babası onun güvenliğine çok önem veriyordu. Ancak bir sabah, evden ayrılırken çok önemli bir şey unuttu. Gofret de unuttuğu şeyi söylemek için babasının peşinden koşmaya başladı. Acaba bu heyecanlı macera nasıl sona erecek?

    Sayfa: 24

    Gofret İle Babası

    Yarıyıl tatilinde çocuklara kitap önerileri #5


    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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