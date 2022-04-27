Yaşam Koçu Doris Hofer'den dersler

Doris Hofer'ın yeni kitabı Yemek Düşmanın Değil, yemenin püf noktaları anlatıyor.

Tüm dünyada binlerce insanı zayıflatan Yaşam Koçu Doris Hofer Yemek Düşmanın Değildir adlı kitabıyla işte tam da bunu yapıyor.

Yalnızca semptomları iyi etmeye yönelik şok diyetler ve diyet ürünleriyle dolu bir dünyada kilo almanıza neden olan duygunun üzerine giderek sonu gelmeyen diyet döngüsünden kurtulmanız için rehberlik ediyor.





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Bu kitap tam size göre

Beyninizin ve vücudunuzun nasıl işlediğini, enerjinizi nasıl yükseltebileceğinizi ve yiyeceklerle hormonal düzensizliklerinizi nasıl dengede tutabileceğinizi öğretiyor.

Siz de her seferinde yeni bir yöntem deneyerek verdiğiniz birkaç kiloyu diyeti bırakır bırakmaz geri almaktan yorulduysanız bu kitap tam size göre.



