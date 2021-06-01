Yaşar Kemal'in Nobel almasına kim neden engel oldu

Yaşar Kemal'in Nobel almasına kim neden engel oldu

Büyük yazar Yaşar Kemal'in adı sık sık Nobel adayı için geçiyordu. Fakat her defasında engelleniyordu. Peki, Yaşar Kemal'in önüne sürekli çıkan bu engel neydi?

Yaşar Kemal 1973'te yaptığı açıklamada "Ölene kadar aday olacağım" sözüyle Nobel Edebiyat Ödülü'nü çok istediğini açıklamıştı.

Her sene toplanan komite adayları değerlendirirken Yaşar Kemal'in de adı sık sık geçiyordu. Tam aday olacağına kesin gözüyle bakılıyorken araya gizli bir el giriyor ve Kemal'in adaylığına engel oluyordu.

KİMDİ BU GİZLİ ELLER?

Yaşar Kemal hayatının her anlamında devletinin ve milletinin yanında oldu. Devletini ve asla kötülemedi hep Türkiye'nin birliğini ve dirliğini istedi. Yaşar Kemal'in bu yaklaşımı birilerini rahatsız etmiş olacak ki, o'na engel oldular.

LOBİ FAALİYETLERİ

Nitekim Avrupa'da lobi faaaliyetleri yürüten kimi dernekler, kişiler Yaşar Kemal'in muhalif bir yazar olmadığını ve dolayısıyla Nobel'i almamalı görüşünde karar kılmışlardı.Bu kişilerin başında ise gazeteci-yazar Mahmut baksi geliyordu.

KEMAL'İ AJANLIKLA SUÇLADILAR

Bu kişiler o kadar ileri gittiler ki Yaşar Kemal'i ajanlıkla bile suçladılar. Edebiyatıyla başa çıkamayanlar o'nu dünya ve devlet nezdinde küçük düşürmeye çalışıyorlardı.

Evet Yaşar Kemal Nobel'i almadan gitti ama; ortaya koyduğu tavırla yediden yetmişe kadar herkesin sevgisini kazandı.