Yaşar Kemal'in ölüm yıl dönümünde İnce Memed romanını öneriyoruz

Yaşar Kemal'in destansı romanı olan İnce Memed, yazarın en önemli eserleri arasında yer alıyor.

Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal, 7 sene önce hayatını kaybetti. 28 Şubat 2015'te İstanbul'da hayata veda eden Yaşar Kemal, arkasında dev bir külliyat bıraktı. Ama bu külliyat içinde en önemlisi kuşkusuz dört ciltten oluşan İnce Memed romanıdır.

Yazarın ölüm yıl dönümünde bu kitabı sizlere okuma önerisi olarak sunuyoruz.

Otuz iki yıllık bir zaman diliminde yazılan İnce Memed dörtlüsü, düzene başkaldıran Memed’in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukurova’nın öyküsüdür.

Yaşar Kemal’in söyleyişiyle içinde başkaldırma kurduyla doğmuş bir insanın, mecbur adamın romanı. Abdi Ağa’nın zulmüyle köyünü terk etmek zorunda kalan Memed, Ağa’nın yeğeniyle evlendirilmek üzere olan Hatçe’yi kaçırır.

Abdi Ağa’yı yaralayan, yeğenini de öldüren Memed eşkıya Deli Durdu’ya katılır, ancak kıyıcılığına katlanamadığı Deli Durdu’dan iki arkadaşıyla birlikte ayrılır.

Memed, sıradan bir köy çocuğuyken, zulmedenler için eşkıyaya, köylüler içinse bir kurtarıcıya dönüşür.

KİTAP İÇİN GÖRÜŞLER

“Bir yaşam biçimini bir halkın portresi olarak böylesine veren bu romandan daha iyisi yazılamazdı.” The New York Times Book Review, (A.B.D.)

"Şaşırtıcı, orijinal bir kitap." Sunday Times, (İngiltere)

"Epik boyutlara ulaşan ve muhteşem bir sona ulaşmak için hız kazanan öyküye kendinizi kaptırıyorsunuz." Sunday Times, (İngiltere)

"Yaşar Kemal, şaşılacak ölçüde yaratıcı." The Bookseller, (İngiltere)

“Yaşar Kemal, karakterlerini unutulmaz, seçkin ve gerçek hayattan daha da gerçekçi kılan detay zenginliği ile Rus edebiyatının kalitesine ulaşıyor.” Sunday Telegraph, (İngiltere)

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