Yaşar Kemal denilince aklımıza İnce Memed gelir elbet. Gelmesi de normaldir çünkü o kült bir romandır. Yazar Yaşar Kemal'in romancılığa bir bakış...

Türk edebiyatının dev yazarı Yaşar Kemal... 28 Şubat 2015'te aramızda ayrıldığında hepimizi ve edebiyat dünyasını derin bir yasa boğmuştu. O Yaşar Kemal ki; hayatı boyunca yazdığı her satırla hayatımıza dokunmuştu.

Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday olduğunda gizli bazı eller nedense bunu engellemişti.

Peki neden bu engellemeler oldu?

Çünkü Yaşar Kemal devletinin ve milletinin yanında olduğu için, devleti yeterince sertçe eleştirmediği için şikayet edilmişti. Şikayetler yerini bulmuş ki, son anda adaylığı iptal edildi.

Ama Yaşar Kemal edebiyat dünyasının en prestijli ödülünü almasa da biz okuların gönlünde en büyük ödülü aldı.

Onu çok sevdik...

Yazdıklarını yutarcasına okuduk. Tuğla gibi kalın, dört seriden oluşan İnce Memed romanı, onun haksızlığa, baskılara ve adaletsizliğe olan sert yumruğuydu. O Anadolu coğrafyasının yılmaz ve üretken kalemiydi.

"O güzel insanlar atlara binip gittiler. demirin tuncuna, insanın piçine kaldık" sözünü hangimiz bilmiyoruz ki?

Çukurovalıydı Yaşar Kemal, emekçiydi, iyi gözlemciydi. Tıpkı Orhan Kemal gibi... Yaşladığı coğrafyanın kaderini ve kültürünü iyi biliyordu. Bildiği için de bunu romanlarında ustalıkla işledi. Yaşar Kemal, kent romancısı değil, tam aksine buram buram Anadolu kokan, Anadolu insanının yazarıydı.

Bu yazıda Yaşar Kemal'in romancılığı ve yazarlığı üzerine laf etmek haddime değil ama kendisini okuyan biri olarak biraz da olsa hakkım olduğunu düşünüyorum. Yaşar Kemal'i ilk olarak herkes gibi lise yıllarımda keşfettim.

Elime aldığım ilk romanı ise yukarıda da bahsettiğim gibi İnce Memed eseri oldu. Romanı biliyordum ama henüz okuma fırsatım olmamıştı.

O fırsat nihayet geldi ve büyük bir iştahla okumaya başladım. Okudukça okuyasım geliyordu. Öyle de yaptım. Bir ay gibi bir sürede dört ciltlik seriyi bitirmiş, huzura ermiştim.

Romanı okurken Yaşar Kemal'in ne kadar büyük bir yazar olduğunu bir kez daha anlamıştım. Yaşar Kemal'i okuyanlar bilirler betimlemelerin uzun olduğunu.

Okuru sürükleyen bir yazar...

Bu belki de Yaşar Kemal'e has bir özelliktir. Romanlarını elinize laıp okumaya başladığınızda sizi uzun uzun betimlemeler karşılar. Konuya bir türlü giremez Yaşar Kemal; okurlarını meraklandırmayı sever onları peşinde sürükler...