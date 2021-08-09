Yaşar Kemal'in tefrika edilmeden yayınlanan ilk kitabı: Kuşlar da gitti

Usta yazar Yaşar Kemal'in ilk olarak 1978'de yayınlanan kitabı Kuşlar da Gitti, hiçbir yerde tefrika edilmeden piyasaya çıkış özelliği taşıyor.

Türk edebiyatının usta kalemi Yaşar Kemal denilince kuşkusuz İnce Memed aklımıza gelir. Yazarın yayınlandığında adeta fırtınalar estiren romanı İnce Memed, günümüzde bile en çok okunan klasik eserlerden oldu. Ancak Kemal'in Kuşlar da gitti romanı, en çok satan dördüncü romanı oldu.

İlk olarak 1978'de piyasaya çıkan Kuşlar da Gitti, Yaşar Kemal'in diğer kitaplarından farklı bir yere sahip.

O da tefrika edilmeden yayınlanması özelliği. Bildiğimiz üzere, bazı yazarlar kitabını yayınlanmadan önce dergilerde ve dönemin gazetelerinde tefrika edilir ve daha sonra kitap olarak okuyucularla buluşurdu.

KUŞLAR DA GİTTİ

Yaşar Kemal'in İstanbul'un kirlenen, çamura bulanan bir kentin romanıdır. Kuşların bir zamanlar mekan tuttuğu İstanbul'da çocuklar, yakalayıp, "Azat buzat beni cennet kapısında gözet" diyerek satar. Bunun üzerine yakalayıp satamadıkları kuşları yemek zorunda kalır çocuklar...





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KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"Sağlam bir kitap, yoğun bir insan sevgisi ve şiir, tam bir başyapıt." - La Croix, (Fransa)

"Saklanacak, tekrar tekrar okunacak, üstünde günlerce düşünülerek, bütün zamanların, bütün ülkelerin en güzel edebiyat yapıtlarının yanına konacak bir kitap..."

Jeremy Brooks, The Independent, (İngiltere)

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com