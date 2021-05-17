'Yazamama' psikolojisiyle baş etmenin birtakım yolları

Yazmak istiyor ama yazamıyor musunuz? Sizle riçin nacizane öneriler hazırladık. Yazmadan önce haberimize göz atın.

Yazı ve kitap yazmak meşakatli bir uğraştır, incelik ve özen ister. Ama çoğu zaman elimize kalemi ve kğıdı aldığımızda masada çakılıp kalırız. 'Yazamam' psikolojisi sizleri bu duyguya sevk ediyor; ama bununla mücadele etmenin de yolları var.

Yazar Margot Atwell, yazamama psikolojisini (Writer’s Block) nasıl yenebileceğinize dair bazı önerilerde bulunuyor.

İşte Atwell'ın önerileri...

"BİLGİSAYAR YERİNE ELLE YAZIN"

Atwell; "Bazı insanların bilgisayarda 2.000 kelime yazmayla bir sorunu yoktur, fakat ilk müsveddemi daktiloda yazmak, benim yaratıcılığımı her zaman kısıtlar. Ancak bana bir kağıt, bir de kalem verirseniz, kendimi o kağıdın üzerini boş yer kalmayana kadar karalarken bulurum, sonra da kağıdın diğer yüzüne geçerim. Herkes geleneksel yollarla ilhamı bulamayabilir, bu yüzden siz kendi yolunuzu bulmalısınız. Bazı insanlar, elle yazdıkları zaman kendilerini yazdıkları şeyle daha fazla bağlantılı hissederler. Elle yazmak işkence gibi görünse de bunu deneyin."





ZİHNİNİZİ BOŞALTIN

Yürümek, bisiklet sürmek, koşu yapmak gibi fiziksel bir aktivite sayesinde zihninizi rahatlatabilirsiniz. Bu aktiviteler, zihninizi dağıtıp, yeni bağlantılar kurmanızı sağlayacak ve sizi daha yaratıcı yapacaktır. Bazen radyoyla oynamak bile zihnimi rahatlatmamı ve aklıma önemli fikirlerin gelmesini sağlıyor.

"FARKLI OKUMALAR YAPIN"

"Bazı yazarlar, bir kitap yazarken başka şeyleri okumaktan hoşlanmazlar. Ben ise okumadan geçecek bir günümü hayal bile edemiyorum. Eğer okuyacağınız şeylerden etkilenmekten korkuyorsanız, başka türde kitaplar okuyun. Eğer roman yazıyorsanız, tarih ya da şiir kitapları okumayı deneyin. Eğer bir kitabın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir şeyler yazıyorsanız, klasik romanlar ya da popüler gerilim romanları okuyun. Diğer insanların nasıl yazdığını görmek, size kendi yazma deneyiminizle ilgili fikirler verebilir ya da nelerden kaçınmanız gerektiğini gösterebilir."





SEYEHAT EDİN

Yeni yerler görmek, büyük bir ilham kaynağı olabilir. (Gideceğiniz yerlerin çok uzakta olmasına hiç gerek yok.) Çoğu insan günlük monoton yaşamına uyum sağlar, aynı marketten alışveriş yapar, aynı insanlarla görüşür, aynı ofiste çalışır.

Eğer siz bir haftasonunu ya da sadece bir gününüzü bir seyahate ayırıp yeni yerler görürseniz, bu size çalıştığınız projeye hemen başlama azmi verebilir.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com