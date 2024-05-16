Yazar adaylara rehberlik eden bir başucu kitabı: Yaratıcı Yazarlık Hayal Gücüyle Yazmak Yazar Müge Arbak raflarda yerini alan üçüncü kitabı Yaratıcı Yazarlık: Hayal Gücüyle Yazmak" ile hayal gücünüzü kurmaca yazma sürecinde nasıl kullanabileceğinizi keşfetmenizi sağlıyor. Kitap yazar olmak isteyenlere rehberlik ediyor.

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Hayal gücünün sırrını keşfedin ve daha iyi yazmaya başlayın. Kurmaca, yazarın hayal gücünden okurun hayal gücüne doğru yapılan bir yolculuktur. Fakat yolculuğun başarılı bir şekilde tamamlanması için yazan kişinin atması gereken adımlar vardır.

Yazma bilgi ve becerisini geliştirmek için çalışmayan bir insanın yıllardır tasarladığı o harika roman ya da öykü fikrini hayata geçirememesinden doğal ne olabilir?

Serinin ilk kitabı Yaratıcı Yazarlık: Yazma Hayalini Gerçekleştirmek'te yazma disiplininin önemini vurgulayan Arbak, yeni kitabında yazmak isteyenlerin sahip olduğu en önemli araçlardan biri olan hayal gücünü bir yazar gözüyle ele alıyor.

Sadece yazmaya yeni başlayanlar için değil, kurmaca yazmak isteyen her seviyeden yazar adayı için de önemli bilgiler sunan kitap, özel hazırlanmış 30 yazma çalışmasıyla da okura yazma ve kurma becerisini geliştirme imkânı veriyor.

Arbak, 2017 yılından bu yana kurucusu olduğu ve eğitimler verdiği Farkındalık Yazarlığı Atölyesinde edindiği deneyimlerden ve gözlemlerden de yararlanarak genellikle göz ardı edilen hayal gücü kavramını somutlaştırıyor ve yazar adaylarının bu gücü öykü ve roman yazmak için nasıl kullanabileceklerini keşfetmelerini sağlıyor.

Kitap yazma düşüncesi

Belki çok okumuştur, çok araştırmıştır hatta ona göre yazmak için her şey hazırdır. Ama "Kitap yazıyorum” düşüncesiyle başlayan roman ya da kısa öykü yazma girişimleri çoğu zaman yarım kalır veya ortaya çalakalem yazılmış bir metin çıkar.

Çünkü bunlar yazma becerisini geliştirmeden, hazırlıksız yapılan girişimlerdir. Üstelik yazma becerisi tek başına yeterli değildir. Yazmak istiyorsanız sahip olduğunuz birikimi hayal gücünüz aracılığıyla kurmacaya nasıl dönüştürebileceğinizi öğrenmeniz ve hayal gücünüzü bu doğrultuda eğitmeniz gerekir.

Yazar Müge Arbak

Yazar adaylarının el kitabı

Yaratıcı Yazarlık: Hayal Gücüyle Yazmak ile hayal gücünüzü kurmaca yazma sürecinde pratik olarak nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Aynı zamanda kitapta yer alan 30 yazma çalışması ile öğrendiklerinizi hemen uygulama fırsatı bulacaksınız ve yazdıkça hem kurma hem de yazma becerinizi geliştireceksiniz.

Müge Arbak kendi yazma yolculuğu ile kurucusu olduğu Farkındalık Yazarlığı Atölyesinde yıllardır devam eden yazar eğitmenliği deneyimlerini sentezleyerek yaratıcı yazma sürecinde çok önemli olduğu halde genelde üzerinde durulmayan hayal gücü kavramını avuçlarımızın içine bırakıyor, somutlaştırıyor ve şekillendiriyor.

Uygulama odaklı eser

Yaratıcı Yazarlık: Hayal Gücüyle Yazmak sadece yazmaya yeni başlayanlar için değil, kurmaca yazmak isteyen her seviyeden yazar adayının yararlanabileceği uygulama odaklı bir eser olarak karşımıza çıkıyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com