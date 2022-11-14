Yazar Betül Fırat'tan hayata ve yaşamaya dair öyküler

Üretken yazar Betül Fırat, yeni kitaplar yayınlamaya devam ediyor. Heybemden Dökülen Öyküler ve Siyah Şapkalı Adam adlı öykü kitaplarını çok seveceksiniz.

Betül Fırat 2020 yılında ilk kitabı Mavinin Fecri isimli kitabıyla çıkakken 2021 yılında ise Mihrinin Hicranı isimli şiir kitabı ile okuyucuların kısa sürede takdirini toplamayı başardı.

Boş durmayan Fırat aynı anda Heybemden Dökülen Öyküler isimli öykü kitabı ve SiyahŞapkalı Adam isimli polisiye roman kitabı ile tekrar okuyucularıyla buluştu.

"Yazmaya aşkla bağlıyım"

İki eserini okurlarıyla buluşturan Fırat, "Yirmi yılı aşkın süredir yazmaya aşkla bağlıyım.Yazdıklarının esere dönüşmesi beni çok mutlu ediyor. Yazmanın ucu bucağı olmayan birsanat ve ne kadar yazarsanız bir o kadar da şevk hissediyorsunuz. Yeni çıkan öykü kitabımın üzerinde yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyorum. Fantastik, büyülü gerçekçilik, polisiye ve gerçekçilik türünde öykülerle okurlarımın karşısındayım."





"Öykü yazmak ayrı bir keyif"

Öykü yazmak ayrı bir keyif vermekte. İnsanlara öykülerle dokunabilmek farklı bir duygu. Bazen kendi duygusallığınız etkiliyor bazen de farklı bir hayal gücünüzün etkisinde kalıyorsunuz. Hangisi olursa olsun okurun bir kısmını da okurun hayal gücüne bırakıyorsunuz. Öykülerime güzel dönüşler olması beni de mutlu ediyor" dedi.

"Güzel bir okur kitlesi bulunmkata"

Kitaplarının yoğun ilgi görmesinden dolayı sevinçli olduğunu vurgulayan Fırat, "Günümüzde çok güzel bir okur kitlesi bulunmakta. Her okuduğunu ayrı ayrı değerlendirip irdeleyen okurların eserlerime yoğun ilgi göstermeleri ve beğenmeleri yönünde geri dönüş sağlamaları paha biçilemez bir duygu. Şu anda üzerinde çalıştığım deneme, romanımın hazırlıkları sürüyor kısa sürede okurla buluşturmaya çalışıyorum" diye konuştu.









