Yazar Cem Mumcu'dan okunası kitap: Sana Aşktan Soruyorlar Şair, yazar, psikiyatrist, eleştirmen ve yayıncı Cem Mumcu’nun son kitabı Sana Aşktan Soruyorlar, aşka ve ilişkilere üstten bakmayan, had bildirmeyen, halleri dillendiren bir delilik.

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Bugün her köşede aşk hakkında konuşan kitaplar bulabilirsiniz: Doğru aşkı bulmanın, o aşkla evlilik yoluna girmenin, o aşkı yönetmenin, vazgeçilmez olmanın “yöntemlerini” anlatan beylik cümleler etrafta kol geziyor. Aşkta kriz durumları için de verilen pek çok tavsiye var: Aldatıldınız, terk edildiniz, yanlış hamleler yaptınız, peki şimdi ne yapmalısınız?

Aşk böyle bir şey mi cidden? Başkalarının fikriyle, yargılarıyla, idealleriyle şekillenen bir strateji oyunu mu? Aşktan söz edenler aşkı halden anlamaz bir halde esir etmek zorunda mı?

Değil. Aşka anlayışlı bir delilikle yaklaşmak mümkün.

Cem Mumcu son kitabı Sana Aşktan Soruyorlar’da kendi tabiriyle doğru veya yanlışı anlatmadan, halleri dillendiriyor. Kimi zaman öykülerle, kimi zaman yoğun tek cümlelerle okurunu kısa sürede ele geçiren bu biriciklik, aşka dair yazılmış sıra dışı eserlerden.

Sayfa: 324

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