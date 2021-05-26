Yazar Curzio Malaparte’nin Capri Adası’ndaki sıra dışı evi

İtalyan romancı Curzio Malaparte, Capri Adası’nda inşa ettirdiği muazzam evi görenleri kendine hayran bırakıyor.

Capri Adası. ..Mavinin sonsuzluğuna karşı duran kayalıklar. Adanın güneye ve doğuya bakan kesiminde, ıssızlığın tam ortasına, bir yalıyarın üzerine özenle yerleştirilmiş bir yapı.

Tuhaf bir mimari: Vezüv kırmızısı, modern mimarinin keskin hatlarını taşıyan ama bir o kadar da ezber bozan bir ev.

Kuşbakışı konumuyla olağanüstü manzaraya tümden hâkim, heybetli... İçerisine hemen giremiyorsunuz; bina sizi ilkin bir tapınağınkini andıran geniş basamaklarıyla tümü terastan oluşan çatıya yönlendiriyor. Can Yayınları'ndan Nükhet Polat'ın aktardıklarına göre, yazarın muazzam evi, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yazar Curzio Malaparte

"ONU SOLUMALISIN"

"İçeriye girmeden önce derin denizle, gökle selamlaşmalı, sonsuzlukla göz göze gelmeli, onu solumalısın" demek istiyor. Sahi, taş binaların ruhu var mıdır? Onları inşa edenin, sahibinin karakterini yansıtabilirler mi?

SIRA DIŞI BİR EV...

Söz konusu Curzio Malaparte ya da gerçek adıyla Kurt Erich Suckert’in evi olduğunda, bu sorunun yanıtı elbette ki evet olacaktır. Yazar, gazeteci ve diplomat Malaparte, I. Dünya Savaşı sırasında Mussolini’yi desteklemiş, sonrasındaysa hayatının sonlarına doğru da Katolizmi benimsemiştir.

HAYATA KARŞI BİR DURUŞ

Ömrü boyunca her rejim sırasında ilkin iktidarla, sonrasında ise her düşüncesini fütursuzca yayımladığı için cezaeviyle tanışmış bu nevi şahsına münhasır kişilik gerek yazıp çizdikleriyle, söyledikleriyle gerekse hayatın içinde sergilediği duruşla yaşamı süresince olduğu kadar ölümünden sonra da tartışılmış, farklı kesimlerce kâh şiddetle eleştirilmiş kâh yere göğe sığdırılamamış.

YAZARIN VASİYETİ

1956 yılında hayata veda eden Malaparte, vasiyetinde evinin Çin Halk Cumhuriyeti'nden adaya gelen sanatçıların konaklayabileceği ve yaratıcı çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri açık bir mekân olarak tutulmasını ister, ne var ki ailesi bu vasiyete karşı çıkar ve uzun soluklu bir çabanın sonucunda ev Ronchi Vakfı'nın himayesine teslim edilir.

RESTORE EDİLDİ

Yazarın 100. doğum gününde restore edilen ev bugün ziyaretçilere ne yazık ki kimi özel durumlar haricinde kapalı. Yine de ola ki Capri Adası’na yolunuzu düşürürseniz Punto Masullo’nun üzerindeki efsanevi eve uzaktan bir selam göndermeyi düşünebilirsiniz.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com