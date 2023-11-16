Yazar Deniz Kuşçu'nun Milli Mücadele ve Cumhuriyet Kadınları kitabında iz bırakan kadınlar Türkiye tarihinde derin izler bırakan kadınlar usta yazar Deniz Kuşca'nın kalemiyle adeta ölümsüzleşti. Deniz Kuşca Milli Mücadele ve Cumhuriyet Kadınları adlı eseri okurlardan büyük ilgi gördü.

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Türkiye tarihinde derin izler bırakan kadınlar usta yazar Deniz Kuşca'nın kalemiyle adeta ölümsüzleşti. Deniz Kuşca Milli Mücadele ve Cumhuriyet Kadınları adlı eserine ilgi büyük.

Kadının toplumsal hayattaki yerine ve Atatürk'ün kadınlara verdiği değere vurgu yapan kitap özellikle Türk kadınının bağımsızlık ve modernleşme sürecindeki yadsınamaz rolünü gözler önüne seriyor.

Önsözünü Türk gazeteci, araştırmacı yazar Rıza Zelyut'un kaleme aldığı kitapta Anadolu'nun zorlu koşullarında yetişen bir yazarın gözünden tarihe ismini kazıyan Türk kadınlarının portrelerini okuyucularıyla buluşturuyor.

Cumhuriyet ile gelen dönüşüm

Atatürk'ün kadınlar için söylediği; "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözünü kitabının ana teması olarak kabul eden Deniz Kuşça, Türk kadınının özellikle cesaretini ve vatanseverliklerini sayfalarına taşıyor.

Sayfa: 174

Sade ve vurucu bir dil

Milli Mücadele ve Cumhuriyet Kadınları adlı eserinde kadınların sosyal, politik ve bilimsel arenadaki başarılarını gözler önüne sererek Türk kadınının Cumhuriyet ile birlikte yaşadığı dönüşümü de okuyucularına sade ve vurucu bir dille anlatıyor.

Milletvekilinden sanatçısına, Manş Denizi'ni geçen kahraman kadınlara kadar birçok ışık tutan, ilham verici hikaye Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki kadınların ve gençlerin öz güvenini artırmayı amaçlıyor.

İlhamı kızından aldı

Yazar Deniz Kuşca, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Kadınları kitabına kızı Sıla'nın da ilham kaynağı olduğunu ifade ediyor.

Kadınların tarihteki yerini ve bugünlere taşıdıkları mirası geniş bir perspektifle aktaran ve okuyuculardan da büyük ilgi gören kitap üçüncü baskısını yapmaya hazırlanıyor.

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ergul.tosun@ensonhaber.com