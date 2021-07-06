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- Yazar Edith Pargeter'ın yeni polisiyesi: Marazi Bir Kemik Merakı
Yazar Edith Pargeter'ın yeni polisiyesi: Marazi Bir Kemik Merakı
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 14:23
Edebiyata katkılarından dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görülen ve dünyadaki en prestijli polisiye ödülü olarak bilinen Edgar Allan Poe Ödülü’nü 1963 yılında kazanan yazar Ellis Peters’ın Cadfael Birader serisinin ilk kitabı Marazi Bir Kemik Merakı Ayrıksı Kitap’tan yayımlandı.
ORTA ÇAĞ'IN GİZEMLİ DÜNYASI
Serinin unutulmaz karakteri Cadfael Birader’in kendi manastırından bir heyetle tercüman olarak bir azizenin kutsal kemiklerini almak için Galler’e gitmesi sonucu yaşanan bir cinayeti işleyen kitap, Orta Çağ’ın gizemli dünyasında okurunu heyecanlı bir maceraya davet ediyor.
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Sayfa: 304
ESRARLI BİR CİNAYET...
Cadfael Birader ve beraberindekiler gittikleri Gal köyündeki Gwytherin halkından azizenin kemiklerini almaya çalışır fakat onları razı edemezler. Olayın gizemli bir cinayete kadar varması sonucunda ise esrarı çözmek, bu ücra köyde Cadfael Birader’e kalır.
Edith Pargeter
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com