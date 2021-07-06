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    Yazar Edith Pargeter'ın yeni polisiyesi: Marazi Bir Kemik Merakı

    İngiliz yazar Edith Pargeter’in Ellis Peters 90’lı yıllarda İngiltere’de diziye de uyarlanan Marazi Bir Kemik, Ayrıksı Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 14:23
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    Yazar Edith Pargeter'ın yeni polisiyesi: Marazi Bir Kemik Merakı

    Edebiyata katkılarından dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görülen ve dünyadaki en prestijli polisiye ödülü olarak bilinen Edgar Allan Poe Ödülü’nü 1963 yılında kazanan yazar Ellis Peters’ın Cadfael Birader serisinin ilk kitabı Marazi Bir Kemik Merakı Ayrıksı Kitap’tan yayımlandı.

    ORTA ÇAĞ'IN GİZEMLİ DÜNYASI

    Serinin unutulmaz karakteri Cadfael Birader’in kendi manastırından bir heyetle tercüman olarak bir azizenin kutsal kemiklerini almak için Galler’e gitmesi sonucu yaşanan bir cinayeti işleyen kitap, Orta Çağ’ın gizemli dünyasında okurunu heyecanlı bir maceraya davet ediyor.

    Yazar Edith Pargeter ın yeni polisiyesi: Marazi Bir Kemik Merakı #1

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    Sayfa: 304

    ESRARLI BİR CİNAYET...

    Cadfael Birader ve beraberindekiler gittikleri Gal köyündeki Gwytherin halkından azizenin kemiklerini almaya çalışır fakat onları razı edemezler. Olayın gizemli bir cinayete kadar varması sonucunda ise esrarı çözmek, bu ücra köyde Cadfael Birader’e kalır.

    Yazar Edith Pargeter ın yeni polisiyesi: Marazi Bir Kemik Merakı #2

    Edith Pargeter

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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