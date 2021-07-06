Yazar Edith Pargeter'ın yeni polisiyesi: Marazi Bir Kemik Merakı

İngiliz yazar Edith Pargeter’in Ellis Peters 90’lı yıllarda İngiltere’de diziye de uyarlanan Marazi Bir Kemik, Ayrıksı Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.

Edebiyata katkılarından dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı’na layık görülen ve dünyadaki en prestijli polisiye ödülü olarak bilinen Edgar Allan Poe Ödülü’nü 1963 yılında kazanan yazar Ellis Peters’ın Cadfael Birader serisinin ilk kitabı Marazi Bir Kemik Merakı Ayrıksı Kitap’tan yayımlandı.

ORTA ÇAĞ'IN GİZEMLİ DÜNYASI

Serinin unutulmaz karakteri Cadfael Birader’in kendi manastırından bir heyetle tercüman olarak bir azizenin kutsal kemiklerini almak için Galler’e gitmesi sonucu yaşanan bir cinayeti işleyen kitap, Orta Çağ’ın gizemli dünyasında okurunu heyecanlı bir maceraya davet ediyor.

Sayfa: 304

ESRARLI BİR CİNAYET...

Cadfael Birader ve beraberindekiler gittikleri Gal köyündeki Gwytherin halkından azizenin kemiklerini almaya çalışır fakat onları razı edemezler. Olayın gizemli bir cinayete kadar varması sonucunda ise esrarı çözmek, bu ücra köyde Cadfael Birader’e kalır.

Edith Pargeter

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com