Yazar Elif Demirel'in ödüllü romanı: Geceden Beri 2022 Everest İlk Roman Yarışması'nı kazanan Geceden Beri kitabı, yazar Elif Demirel'in ödüle layık görülen ve çok okunan eseri olmakla birlikte; edebiyat şöleni sunuyor.

Haber Merkezi

Şifacı, falcı, büyücü, ermiş, cinli diye anılan Gece; kaybettiklerinin, uğradığı yahut yaşattığı haksızlıkların acısıyla çizgiden çıkmış; hırsını kendi bedeninden, ruhundan çıkaran insanların umududur. Ancak Gece, kendi hikâyesiyle dikilir karşılarına:

Yoksa şifa yahut kurtuluş, insanlığın tüm dertlerine bulanmaktan, döngüye dahil olmaktan mı ibarettir?

İncelikli kavrayışı, yaratıcı kurguları ve zengin diliyle usta bir hikâye anlatıcısı olduğunu ispat eden Elif Demirel, Geceden Beri’yle 2022 Everest Yayınları İlk Roman Yarışması’nı kazandı.

Elif Demirel genç yazar olmasına rağmen yazdığı eserler usta işi. Pek çok kitabın yazarı olan Demirel, Geceden Beri romanıyla ödül almasını bildi. Toplanan jüri kurulu ödülün Elif Demirel'e verilmesini kararlaştırdı.

Ödül gerekçesi

Asuman Kafaoğlu-Büke, Bahriye Çeri, Gülfem Pamuk, Irmak Zileli ve Zekiye Antakyalıoğlu’ndan oluşan jüri, kararını şu gerekçeye dayandırdı:

“Batıl ile aklı, masal ile gerçeği, geçmiş ile bugünü güçlü imgelerle yoğuran, günümüz insanının kaygılarına, sırlarına ve karanlık yanlarına büyülü gerçekçiliğin penceresinden aynalar tutan ve her bir aynasını çiçeklerle bezeyen özgün bir roman. Yazar, doğaya ve insana saygılı anlatısı, güçlü dili ve sıradan olanı sıradışı kılma becerisiyle bu ödüle layık bulunmuştur.”

Genç yazar Elif Demirel...

Yazar hakkında...

Yazar hakkında... Elif Demirel,1994 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2021 yılında ilk öykü kitabı Hazin yayımlandı. İlk romanı Geceden Beri ile 2022’de Everest İlk Roman Yarışması’nı kazandı.