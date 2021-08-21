Yazar Filiz Aygündüz'ün üçüncü romanı: Annem Beni Görsün

Usta gazeteci yazar Filiz Aygündüz üçüncü romanı Annem Beni Görsün’de, akıcı üslubu ve çok katmanlı anlatımıyla, ön plana çıkıyor.

Anne-çocuk ilişkisinin, çocukların anneleri tarafından görülmesinin öneminden yola çıkan roman, görülme ihtiyacının yanı sıra ölüm korkusu, dostluk, kız kardeşlik, aile ve kadın-erkek ilişkileri, yalnızlık, mutluluk arayışı gibi insana dair birçok konuya da dokunuyor.

Filiz Aygündüz’ün görmek ve görülmek üzerine sürprizli romanı Annem Beni Görsün, okurları bekliyor.

BİR ADAMIN YIKICI HİKAYESİ...

Kültür sanat gazeteciliğinin en deneyimli isimlerinden Filiz Aygündüz, okurların karşısına bir kez daha romancı kimliğiyle çıkıyor.

Psikoloji alanında yüksek lisansı da bulunan Aygündüz, üçüncü romanı Annem Beni Görsün’de hepimizin en doğal ihtiyaçlarından birine, görülmek arzusu üzerine eğiliyor.

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ANNE OĞUL İLİŞKİSİ

Bir erkeğin annesiyle kurduğu ilişkinin geleceğini nasıl etkilediğine odaklanan roman, çocukluğunda görülmeyen bir adamın yakıcı hikâyesini anlatıyor.

İNSANI HER YÖNÜYLE ELE ALAN ROMAN

Annem Beni Görsün’de modern hayatın aşksız ilişkileri içerisinde birbirine tutunan iki insanın öyküsünü anlatan Filiz Aygündüz, akıcı üslubuyla bir ilişkinin arka planında insan ruhunun derinliklerine de iniyor.

İnsanı anlamak ve anlatmak için yazan Aygündüz, Annem Beni Görsün’de herkesin ruhunda taşıdığı farklı farklı yaralara değinirken insanı her yönüyle ele alıyor.

Yazar Filiz Aygündüz

İLK GÖRÜŞTE AŞK...

Zeynep başkalarını ve kendisini yazının aynasında görmek için romanlar yazıyor. Yaptığı portakal reçellerinin kokusu onu anne şefkatinin bahçesine, kaygısız günlerine götürüyor.

Kıyısına yanaştığı her erkekte bir baba ve her aşkta ölüme galebe çalan bir yan var. Alp ise annesinin, çocukluğun sisli yurdunda kaybettiği bakışlarını bir kadında arıyor, bütün çabası görülmek...

İlk görüşte âşık olduğu Zeynep onu annesine götürecek, varoluşun ilk kaynağına. Aşk en çok da görmek ve görülmek değil midir zaten?

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com