Yazar Haluk Oral yazdı: Nazım Hikmet'in Yolculuğu Yazar ve gazeteci Haluk Oral'ın yazdığı Nazım Hikmet'in Yolculuğu adlı kitap, usta şairin bilinmeyenlerine odaklanıyor. Nazım Hikmet hakkında pek çok kitap yazıldı ama, bu başka...

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Türk edebiyatının ve şiirinin önde gelen usta şairlerinden olan Nazım Hikmet'i bu kitapta bambaşka şekilde okuyacaksınız. Yazar Haluk Oral'ın yetkin kaleminden çıkan ve bir solukta okunan kitapta usta şairin bilinmeyen yönlerini okuyacaksınız. Yeni bilgilerle tazelenen kitap için kitaplığınızda yer açmanızı öneriyoruz.

Haluk Oral, uzun araştırmalar sonucu yazdığı Nâzım Hikmet’in Yolculuğu kitabı Everest Yayınları’ndan çıktı. Kitapta bilinmeyen önemli ayrıntılarla, ilk kez yayınlanan belge, fotoğraf, yayın ve resimlerle karşılaşacaksınız.

Nâzım Hikmet, hiç kuşkusuz, bir köylü toprağını ve öküzünü, bir marangoz tahtasını ve rendesini nasıl severse öyle sevdiği Türkçenin ve çınarlarında kolan vurduğu, hapishanelerinde yattığı memleketi Türkiye’nin sınırlarını çoktan aşmış bir dünya şairi. Başta “Benim en büyük şansım Nâzım Hikmet gibi bir şairle aynı çağda yaşamış olmaktır.” diyen Neruda olmak üzere pek çok şair, yazar ve sanatçının onun onuruna yarattığı eserler bunun kanıtı.

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"Nazım Hikmet hakkında bilmek"

Nâzım Hikmet hakkında pek çok dilde pek çok da kitap yazıldı. Nâzım Hikmet’in Yolculuğu da onlardan biri, ama hepsinden farklı. Haluk Oral’ın, koleksiyonunda yer alan belge, yayın, fotoğraf ve resimler ışığında hazırladığı bu kitap, yazarının sözleriyle, elbette bir “Nâzım Hikmet Ansiklopedisi” ya da “Nâzım Hikmet Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey” kitabı değil.

Ama, Nâzım Hikmet’in hayat ve sanat yolculuğu hakkında bildiklerimizi çoğaltan, başka bir yerde bulamayacağımız pek çok önemli ayrıntıyı getiriyor önümüze.

Yeni bölümlerle zenginleşen kitap

2019’da yayınlandığında büyük ilgi gören, kısa sürede ikinci baskısı yapılan Nâzım Hikmet’in Yolculuğu, bu yeni baskısında yeni belgeler, yeni bilgiler, yeni bölümlerle zenginleştirildi.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com