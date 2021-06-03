Yazar Hayati Sır'dan şiire ve tasavvufa dair açıklamalar

Yazar Hayati Sır, kalbin aşk haliyle aklın bilimsel ilerleyişinin bir araya getirilmesi gerekliliğine vurgu yaparak, "Bugünün sorunu şu, bilim, maalesef artık küresel şirketlerin bilimi oldu"dedi.

Aralarında "İyiliğin Kılıcı", "Sonsuz Bir Aşk ve Kıyamet Zamanı", "Ruhun Aşk Hali", "Kıyamet Öncesi Alem Bilgisi ve Dijital Virüs" ile "Dijital Ölümsüzlük ve Ruh"un bulunduğu 14 kitaba imza atan Sır, son çıkan yeni eseri "Ruh İyiliği"nde de bugünün olaylarını mikro ve makro alemler, yapay ve doğal hayat ile dijital çağ üzerinden değerlendiriyor.

12 YAŞINDA YAZMAYA BAŞLADI

Henüz 12 yaşındayken yazı hayatına şiirle başlayan Sır, yarım asrı aşkın yazarlık hayatında kaleme aldığı kitaplarda, dijital alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, yapay zeka, teknolojik tekilliği, dijital ölümsüzlük ve nesnelerin interneti gibi konuları ele aldı.

"ŞİİR BANA ÇOK YENİ GELİYOR"

Sır, roman ile hikayenin kendisine göre bir tür olmadığını ve yeni bir şeyler yazmanın gerekliliğine inandığını ifade ederek, "Şiir, bana çok yeni gelir. Çünkü şiiri yazarken kelimelerin üzerindeki bütün eski izleri silerim. Kelimeleri tekrardan bakir hale getiririm. Sanki o kelimeleri ilk defa ben yazıyormuşum gibi şiir yazarım. Bu bir sıçrama, umut, dikey bir yükselme getirir. Hikaye ve roman düzyazı üstünde yataydır. Yatay hayat da beni sıkar. Dikey hayat ise her an Rabbimle ilişki, huzurda olma halidir." dedi.





"ÖNEMLİ ŞİİRLERİMİ YAYINLAMADIM"

Şiirden sonra Kur'an-ı Kerim üzerine yoğunlaştığını belirten Sır, "Bundan sonra 'kıblesi olmayan şiirleri yayınlamayacağım.' dedim. Çünkü şairler, biliyorsunuz sözün ihtişamına kapılıyor. Şiirin ihtişamına kapıldığı zaman şairin ucu açık. O yüzden bayağı önemli şiirlerimi yayınlanamadım, bu kitaplar duruyor." diye konuştu.





KONULARI SIÇRAMALI YAZIYORUM"

Yaklaşık 14 yıldır tasavvuf kitapları yazdığına işaret eden Sır, "Tasavvuf kitaplarını yazarken şiirden geldiğim için mümkün olduğu kadar (konuları) sıçramalı yazıyorum. Yani izahat ve mesel yok. Çünkü izahat ve mesel zamanı geriye götürüyor. Halbuki mümkün olduğu kadar yeni olanı yazmamız lazım. Yeni olan da geleneği barındırıyor içinde. Ama yeni olanın birazcık da fütürist olması lazım." ifadelerini kullandı.





"BİZ MÜSLÜMANIZ, İLİM SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Virüs salgını dahil yaşanan birçok şeyin 15, 20 yıl önceki Hollywood filmlerinde de yer aldığına işaret eden Sır, "Bugün olanları bilimsel makalelerle değil, romanlarla yazdılar. 20 yıl önce gösterilen bu şeylere karşı tedbir alındı mı, bunu sormak lazım. Virüsle ilgili simülasyon gösterisi bundan 4 yıl önce ABD'de yapıldı, gizli değil bu. Bütün bu bilgiler vardı ve bütün dünya bu tedbiri almadı. Aşılarla da ilgili o kadar çok konuşulan konu var ki, bununla ilgili artık kitaplar da basılıyor. Bu kitapları da okumak lazım. Okumuyoruz. Neden okumuyoruz? Çünkü elimizdeki akıllı telefondan ne söylüyorsa ona inanıyoruz." dedi.



