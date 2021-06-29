Yazar Hüseyin Hakan'ın Bize Bir Mağara Çizin deneme kitabı

Yazar Hüseyin Hakan'ın Bize Bir Mağara Çizin deneme kitabı

Sevilen genç yazar Hüseyin Hakan'ın "Bize Bir Mağara Çizin" adlı deneme kitabı, İzdiham Yayınları etiketiyle raflarda yerini alarak okuyucularıyla buluştu.

Hüseyin Hakan'ın Bize Bir Mağara Çizin adlı deneme kitabı; yaşamla fikrin, yok oluşla olmaya çalışmanın, düşmekle umudun bir arada harmanlandığı bir kitap. Hüseyin Hakan'ın yalın kaleminden süzülen satırlar, okuyunlarda farklı pencereler açıyor.

Yazar, deneme kitabında pek çok konuyu işleyerek bizi düşündürürken, aynı zamanda edebi hazdan da geri durmuyor.

BİZE BİR MAĞARA ÇİZİN...

Bize Bir Mağara Çizin, mağaralarımızdan çıkıp bugünlere geldiğimiz sürecin sonunda bir şeylerin yanlış gittiğini, toplumların ve medeniyetlerin bugünkü kırılmalarındaki olası sebeplerin peşine düşüyor.

Satın almak için tıklayın:

Sayfa: 248





DÜŞMEKLE UMUDUN HARMANLANMASI

Toplumsal kırılmaları rüyalarla ve denemelerle anlatan Bize Bir Mağara Çizin adlı deneme kitabı yaşamla fikrin, yok oluşla olmaya çalışmanın, düşmekle umudun bir arada harmanlandığı bir kitap.

Hüseyin Hakan





MODERN ZAMANLARIN MAĞARASI

Hüseyin Hakan’ın Bize Bir Mağara Çizin adlı kitabı modern zamanların mağarasından bizi dışarı çıkarıp güneşi görmemize aracı oluyor. Mağaralarınızı terk etmeye hazır olun.

HÜSEYİN HAKAN KİMDİR

20 Nisan 1992'de Van'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Van'da; lisans öğrenimimi ise Gaziantep Üniversitesi'nde Sosyoloji anabilim dalı üzerine yaptı. Ulusal dergilerde yazarlık yapıyor. İzdiham dergisinde yazar, aynı dergide editörlük görevi de yürüttü. "Bize Bir Mağara Çizin" adlı kitabı izdiham Yayınlarından çıktı.

MEKTUP ÖDÜLLÜ YAZAR

2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Ecdada Mektup yarışmasında Türkiye ikinciliği elde eden bir mektup kaleme aldı. Aynı yıl, 2019'da yazdığı "Postmodern Toplumlarda Muhafazakârlığın Çıkmazı: Yeni Ruhban Sınıfı" makalesi Muş Alparslan Üniversitesi öncülüğündeki Umran Sosyoloji Topluluğu dergisinde yayımlandı. 2019 yılında Gaziantep'te düzenlenen bir panelde Aliya İzzetbegoviç üzerine ders verdi. 2021 yılında çıkan "Nakite Sıkışanlar" adlı derleme kitapta yer aldı.





"ALÇAKLIĞIN EVRENSEL TARİHİ"

2020-2021 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajası'nın öncülüğünde düzenlenen Gençler İçin İlham Veren Konferanslar'da Van İl Halk Kütüphanesi adına program moderatörlüğü üstlendi. 2021 yılında, "Alçaklığın Evrensel Talihi: İşler Neden Rast Gidiyor?" metni Türkiye Yazarlar Birliği tarafından resmi web sitelerinde yayımlandı. 2021'de Ahbap Türkiye'nin organize ettiği ve Ahbap Bitlis-Siirt-Van temsilcilikleri tarafından koordine edilen "Gençler İçin İlham Veren Genç Yazarlar" programına konuk oldu. 2020 yılında "Yılın Yarım Tamdan Büyüktür" ödülüne aynı isimli metniyle; 2021 yılında ise "Yılın Ahmet Hamdi Tanpınar Ödülü"ne de "Unutma Dersleri" metniyle layık görüldü. Halen çeşitli ulusal dergilerde yazarlık ve editörlük görevi sürdürmekle birlikte farklı internet portallarında da edebî ve akademik metinler yazmakta.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com