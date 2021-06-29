Euro
10.3858
0.15%
Dolar
8.7192
0.41%
Altın
494.97
-0.38%
Borsa
1.352
-1.51%
Bitcoin
308.500
3.52%
EXEN Coin
31.02
1.70%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Yazar Hüseyin Hakan'ın Bize Bir Mağara Çizin deneme kitabı

    Sevilen genç yazar Hüseyin Hakan'ın "Bize Bir Mağara Çizin" adlı deneme kitabı, İzdiham Yayınları etiketiyle raflarda yerini alarak okuyucularıyla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 14:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yazar Hüseyin Hakan'ın Bize Bir Mağara Çizin deneme kitabı

    Hüseyin Hakan'ın Bize Bir Mağara Çizin adlı deneme kitabı; yaşamla fikrin, yok oluşla olmaya çalışmanın, düşmekle umudun bir arada harmanlandığı bir kitap. Hüseyin Hakan'ın yalın kaleminden süzülen satırlar, okuyunlarda farklı pencereler açıyor.

    Yazar, deneme kitabında pek çok konuyu işleyerek bizi düşündürürken, aynı zamanda edebi hazdan da geri durmuyor.

    BİZE BİR MAĞARA ÇİZİN...

    Bize Bir Mağara Çizin, mağaralarımızdan çıkıp bugünlere geldiğimiz sürecin sonunda bir şeylerin yanlış gittiğini, toplumların ve medeniyetlerin bugünkü kırılmalarındaki olası sebeplerin peşine düşüyor.

    Yazar Hüseyin Hakan ın Bize Bir Mağara Çizin deneme kitabı #1

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 248


    DÜŞMEKLE UMUDUN HARMANLANMASI

    Toplumsal kırılmaları rüyalarla ve denemelerle anlatan Bize Bir Mağara Çizin adlı deneme kitabı yaşamla fikrin, yok oluşla olmaya çalışmanın, düşmekle umudun bir arada harmanlandığı bir kitap.

    Yazar Hüseyin Hakan ın Bize Bir Mağara Çizin deneme kitabı #2
    Hüseyin Hakan

    MODERN ZAMANLARIN MAĞARASI

    Hüseyin Hakan’ın Bize Bir Mağara Çizin adlı kitabı modern zamanların mağarasından bizi dışarı çıkarıp güneşi görmemize aracı oluyor. Mağaralarınızı terk etmeye hazır olun.

    HÜSEYİN HAKAN KİMDİR

    20 Nisan 1992'de Van'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Van'da; lisans öğrenimimi ise Gaziantep Üniversitesi'nde Sosyoloji anabilim dalı üzerine yaptı. Ulusal dergilerde yazarlık yapıyor. İzdiham dergisinde yazar, aynı dergide editörlük görevi de yürüttü. "Bize Bir Mağara Çizin" adlı kitabı izdiham Yayınlarından çıktı.

    MEKTUP ÖDÜLLÜ YAZAR

    2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Ecdada Mektup yarışmasında Türkiye ikinciliği elde eden bir mektup kaleme aldı. Aynı yıl, 2019'da yazdığı "Postmodern Toplumlarda Muhafazakârlığın Çıkmazı: Yeni Ruhban Sınıfı" makalesi Muş Alparslan Üniversitesi öncülüğündeki Umran Sosyoloji Topluluğu dergisinde yayımlandı. 2019 yılında Gaziantep'te düzenlenen bir panelde Aliya İzzetbegoviç üzerine ders verdi. 2021 yılında çıkan "Nakite Sıkışanlar" adlı derleme kitapta yer aldı.

    Yazar Hüseyin Hakan ın Bize Bir Mağara Çizin deneme kitabı #3

    "ALÇAKLIĞIN EVRENSEL TARİHİ"

    2020-2021 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajası'nın öncülüğünde düzenlenen Gençler İçin İlham Veren Konferanslar'da Van İl Halk Kütüphanesi adına program moderatörlüğü üstlendi. 2021 yılında, "Alçaklığın Evrensel Talihi: İşler Neden Rast Gidiyor?" metni Türkiye Yazarlar Birliği tarafından resmi web sitelerinde yayımlandı. 2021'de Ahbap Türkiye'nin organize ettiği ve Ahbap Bitlis-Siirt-Van temsilcilikleri tarafından koordine edilen "Gençler İçin İlham Veren Genç Yazarlar" programına konuk oldu. 2020 yılında "Yılın Yarım Tamdan Büyüktür" ödülüne aynı isimli metniyle; 2021 yılında ise "Yılın Ahmet Hamdi Tanpınar Ödülü"ne de "Unutma Dersleri" metniyle layık görüldü. Halen çeşitli ulusal dergilerde yazarlık ve editörlük görevi sürdürmekle birlikte farklı internet portallarında da edebî ve akademik metinler yazmakta.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir