Yazar Iliyan Kuzmanov’ın yeni kitabı: If You Meet The Buddha Kill Him

Iliyan Kuzmanov’un yeni kitabı "If You Meet The Buddha Kill Him!" raflardaki yerini aldı. Kitap, motivasyona ve keşfetmeye ihtiyaç duyan insanlar için kılavuz niteliği taşıyor.