Yazar Levent Uysal yeni deneyimleri teorilerle anlatıyor: Kendine Değer Katabilmek

Dr. Levent Uysal, tam bir deneyim kitabı kaleme alıyor. Kendi deneyimini özel teorilerle destekliyor, akıcı bir dille ve pek çok örnekle okuyucusuna artı bir olmanın yollarını gösteriyor.

Dr. Levent Uysal, yeni kitabı +1 Kendine Değer Katabilmek’te insanın içine doğduğu hayata razı gelmeden, kendini sürekli geliştirerek, yani kendine artı değerler katarak istediği hayata ulaşabilmesinin mümkün olduğunu anlatıyor.

"Yetenek doğuştan gelmez edinilir" fikrinden yola çıkarak bireylerin mütevazı hayatlarından nasıl sıyrılıp birer yaratıcı dahi olabileceklerinin örnekler üzerinden açıkladığı kitapta, çağımızın servetinin bilgi olduğunun da altı çiziliyor.

Kendine Değer Katmanın Eşsiz Yolları olarak nitelendirebileceğimiz kitapta dirençlilik, esnek akıl kullanma becerisi, insanın adaptasyon ve uyumlanma yetenekleri, yaratıcılık ve verimlilik gibi kavramlar örnekleriyle ele alınıyor.

Daha sonra cesaret, güç, başarı ve başarısızlık gibi olgular söz konusu edilirken, bir sonraki bölümde gençler panoramik bir bakışla çalışılıyor.

Önceki kitabı 5.0 Önde Başlamak ile gelecekle ilgili kurulan düşünceleri ele alıp bugünden yarınlara bakarak geleceğe dair sorular sorup zihin açıcı yanıtlar veren Dr. Levent Uysal, bu kez geleceğe sahip olmanın yolunu hayatın her alanında kullanılabilecek önerilerle ve kendi deneyimlerini bilimsel bilgiyle harmanlayarak çiziyor.

Herkesin kendisini bir alanda mükemmelliğe ulaştıracak bir genetik yapısının mutlaka olduğunu açıklayan kitapta, başarıya ulaşmak için geriye kalan tek şeyin bunu keşfedip, onun uğruna pes etmeden çalışmak olduğu vurgulanıyor.

Hayır diyebilmek

Genç liderler, motivasyon, duygusal zeka, girişimcilik kavramları gençlerle ilişkilendirirlerken, son bölümde Dr. Uysal, kendi deneyimlerini literatür ile birleştirerek özel tavsiyelere giriyor.

Zor zamanları aşmak için tavsiyeler veriyor, hafızayı güçlendirme yöntemlerini irdeliyor, hayır deme alışkanlığını sorguluyor, yaşam amacınızı nasıl bulacağınızı söz konusu ediyor.

Sayfa: 216

Az kişinin sahip olduğu yetenek: Potansiyel

Birçok kişi için potansiyel, az kişinin sahip olduğu bir yetenek olarak tanımlanır. Oysa bilime göre bu hepimizin sahip olduğu ve düzenli egzersizlerle geliştirilebilen bir beceridir.

Herkesin belirli bir alanda kendisini mükemmelliğe ulaştıracak genetik bir yapısı mutlaka var. Geriye kalan tek şey bunu keşfedip, onun uğruna pes etmeden çalışmak.

Kim olduğumuzu bilmek

Nişantaşı Üniversitesi-NEV kurucusu Dr. Levent Uysal, sürüden bir adım öne çıkabilmemiz, gerçek yeteneklerimizi keşfetmemiz ve bu sayede tüm potansiyelimizi açığa çıkarabilmemiz için gerekenleri yani kendimize değer katabilmenin yollarını bu kitapta anlatıyor ve soruyor:

"Ya hepimiz Picasso, Dalí, Tesla, Edison, Einstein, Atatürk, Edgar Allan Poe veya İbni Sina isek ve bunu bilmiyorsak?"