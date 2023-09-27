Yazar Pınar Gedik'ten yüzleşme kitabı: Hatırladın Mı Beni? Hayatın içinde dönüp duran yalanlar, aldatmalar, önyargılar, korkular ve unutuşlar...Ve tüm bunların karşısında dimdik duran sessiz bir başkaldırı: Hatırlama eylemi...Bu kitap sistemin öğrettiklerinden sıyrılıp, derinlerde her zaman bilip de unuttuklarınızı hatırlamanız için yazıldı.

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Hatırlamak insan aklının laneti gibi görülür, unutmak ise bir lütuf. Yoksa insanın bu kadar acıya, zulme, kedere katlanması nasıl mümkün olabilirdi, değil mi? Peki, ya bu konuda bildiğimizi sandığımız her şey bir yanılsama ise?

Şimdiye dek doğru bildiklerinizle yüzleşmeye, öğretilenleri unutup, özünüzü hatırlamaya, unuttuğunuzu sanıp baskıladığınız her şeyi açığa çıkarmaya cesaretiniz var mı?

O halde bu kitap tam size göre.

Size, çalıştığı plazanın katlarında yükseldikçe sorunlarının da üzerine basıp geçtiğini düşünenler… Size, kazanmayı yalnızca para kazanmakla eşdeğer görenler… Size, toplumun öğrettiği düzende kusursuz bir hayat yaşamasına rağmen içinde bir boşluk hissedenler…

Ve size ahlakı cinsiyete göre yontanlar… Size, çocukluğuyla kucaklaşamayanlar, acılarını baskılayanlar, başarıyı yalnızca başkalarının onayında arayanlar…Ve size yüzleşmeye, yenilenmeye cesareti olanlar...

Size, bize, hepimize bu kitap...

Hatırladın mı Beni? çocuklukta yaşadığımız travmaların yetişkin hayatımızda aldığımız kararları nasıl etkilediğini altı ana karakterin yaşamları üzerinden çarpıcı örneklerle anlatıyor.

Sayfa: 296

Bir solukta okunan kitap

Toplumsal şartlandırmaların bizleri toplumun hangi kesiminden olursak olalım karar alma süreçlerimizde nasıl etkilediğini her birimizin yaşama ihtimali olan olaylara tanıklık etmemizi sağlayarak aktarıyor. Üstelik bütün bunları bir solukta okumak isteyeceğiniz bir hikâye dahilinde yapıyor.

Yazar Pınar Gedik

Çok katmanlı roman

Duygudan duyguya geçerek, tahmin bile etmediğiniz konularda kendinizle yüzleşerek, geçmişin izlerinin bugünü nasıl şekillendirdiğine şaşırarak ama en önemlisi ne olursa olsun içinizdeki umuda tutunarak okuyacağınız çok katmanlı bir roman.

Yazar hakkında...

Pınar Gedik, 1976 yılında doğdu. Üsküdar Amerikan Lisesi’ni ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. İtalya’da Moda ve İşletme üzerine yüksek lisans yaptı. Tanrılar Okulu’nun yazarı Profesör Stefano D’Anna’nın öğrencisi oldu; onun öğretileri ile düş yolculuğu başladı. Hayallerinin peşi sıra gittiği Londra, Şanghay ve Madrid’de yaşadı.

Yurt içinde ve yurt dışında global şirketlerde yöneticilik pozisyonlarında bulundu. İlk romanı Herkesin Hikâyesi 2006 yılında yayınlandı. Şimdilerde iş yaşamının ve yazmanın yanı sıra üniversitelerde “Profesyonel Hayalcilik” konuşmaları yaparak gençleri hayallerini gerçekleştirmeye davet ediyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com