Yazar Sabahattin Ali 73 yıl önce aramızdan ayrıldı

Edebiyatımızın usta kalemlerinden olan Sabahattin Ali'nin bugün 73'üncü ölüm yıldönümü. Büyük yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Yazdığı eselerlerle günümüzde hala en çok okunan yazarların başında gelen Sabahattin Ali, 2 Nisan 1948'de hayatını kaybetti.

Türkiye'den kaçarken Bulgaristan sınırında ona rehberlik eden Ali Ertekin tarafından vahşice katledildi. Geriye yazdığı şiirleri, romanları ve hikayeleri kaldı.

Ruhu şad olsun...

Özellikle adıyla özdeşleşen Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı eserler, Türk okurunun büyük beğenisini kazandı.Toplumsal gerçekçi edebiyatçılardan olan Ali, Cumhuriyet döneminin önde gelen kalem ustalarındandı.

ÜLKE SEVGİSİYLE DOLUYDU

Yazdıkları ve öne sürdüğü fikirleriyle dönemin yönetimince sakıncalı bulunan Ali’nin hayatı hapishanelerde ve sürgünlerde geçti. Türkiye’nin değişik vilayetlerinde dört duvar arasında kalan usta yazar, ülkesine olan sevdası ve aşkıyla yaşadı.





Sabahattin Ali, eşi ve kızı Filiz ile

" ŞEFKATİN İYİLEŞTİRMEDİĞİ İNSANLAR VAR"

Sabahattin Ali'nin insana ve topluma olan sevgisi şu sözleri daha iyi açıklıyor sanıırm, "Bana ne kadar kötülük yapılırsa yapılsın kimseye saygısızca gitmedim. Aram bozuk olsa bile, birinin bana ihtiyacı olsa hiç düşünmeden giderim ama görüyorum ki saygının, sevginin hatta şefkatin bile iyileştiremeyeceği insanlar var."

ŞİİRLERİ NOTALARDA HAYAT BULDU

Yazdığı şiirler Sezen Aksu'nun notalarında hayat buldu. Özellikle Aldırma Gönül Aldırma, Başın Öne Eğilmesin gibi şiirleri bestelendi. Kürk Mantolu Madonna Ali'yi zirveye taşıyan kitap oldu.

Kitap satış noktalarında ve internet sitelerinde en çok satan, okunan kitap olmaya devam ediyor. İnsan ruhunun en derinine inen Sabahattin Ali, adeta bir pikolog görevi üstleniyor.

HAYAT DOLU BİR YAZAR...

Sabahattin Ali, çevresindeki insanlarla ve doğayla iç içe yaşamayı seven hayat dolu bir yazardı. Bütün bunların ötesinde gezmeyi seven, yeni yerler keşfetme aşkıyla yanıp tutuşan Sabahattin Ali’nin Türk toplum yapısına kattıkları yadsınamaz.

"İÇİMİZDE ŞEYTAN YOK"

Yazarın şu sözleri duygularımızın tezahürüdür.

"İçimizde şeytan yok. içimizde âcizlik var, tembellik var. iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey, hakikatleri görmekten kaçma eğilimi var."

"ALDIRMA GÖNÜL ALDIRMA"

Sabahattin Ali Sinop cezaevindeyken yazdığı Aldırma Gönül Aldırma şiiri, Ali’nin yaşama sevincinin haykırışıdır.

Başın öne eğilmesin

Aldırma gönül aldırma

Ağladığın duyulmasın

Aldırma gönül, aldırma



Dışarda deli dalgalar

Gelip duvarları yalar

Seni bu sesler oyalar

Aldırma gönül, aldırma

EDREMİT'TE ANILDI

Sabahattin Ali, 73. ölüm yıl dönümünde uzun yıllar yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Sabahattin Ali için Edremit Belediyesince organize edilen anma etkinliği, ilçenin Hekimzade Mahallesi'ndeki yazarın adının verildiği sokakta yaşadığı evin önünde gerçekleştirildi.

YAŞADIĞI EV RESTORE EDİLDİ

Sabahattin Ali'nin ilçede uzun yıllar yaşadığı ev, ilçe belediyesi tarafından restore ettirildi. Yazarın 73. ölüm yıl dönümünde ziyarete açılan evde, yazara ait çok sayıda kişisel eşya ve fotoğraflar yer alıyor.

ANI EVİ

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "1918 yılında ailesiyle Edremit’e gelen Sabahattin Ali’nin çocukluk ve ilk gençlik yılları burada geçmiş, Sabahattin Ali edebiyatı Edremit’te mayalanmıştır. 41 yıllık hayatına sığdırdığı onlarca öykü, roman, şiir ve makale içinde yer alan Kuyucaklı Yusuf’romanı başta olmak üzere, Komik-i şehir, Değirmen, Pazarcı, Sulfata ve Hasanboğuldu gibi öyküleri Edremit'i ve körfezi anlatır. Yazdıklarıyla insan yanımızı temsil eden, toplumun vicdanı olan Sabahattin Ali’yi ilelebet yaşatmak için onun 103 yıl önce yaşadığı evi Anı Evi’ne dönüştürdük" dedi.