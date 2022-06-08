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    Yazar Şebnem Soral'ın ilk romanı: Gece Denizi

    Deneyimli editör ve metin yazarı Şebnem Soral Tamer’in ilk romanı: Gece Denizi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 10:56
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    Yazar Şebnem Soral'ın ilk romanı: Gece Denizi

    Gece Denizi’nin başkahramanı Servi, malum vakti beklemektense kendi isteğiyle bu dünyadan ayrılmadan önce kaleminden “defter”ine dökülenlerle, dinlediği ve ruhu bile duymadan bir parçası olduğu onca anlatıya, mite, masala karışan kendi masalını anlatıyor.

    Şebnem Soral Tamer’in hem zengin hem akıcı diliyle Gece Denizi, okurlarına sürükleyici bir edebiyat deneyimi sunuyor.

    Yazar Şebnem Soral ın ilk romanı: Gece Denizi #1

    "Defter..."

    İstanbul’da başlayıp Güneydoğu’ya uzanan bu efsunlu defter, yaşadığımız topraklara ait masalların, mitlerin, keşiflerin ve karanlık kahkahaların, var oluşumuzdan bu yana bitimsiz bir esrimeyle dinlediğimiz öykülerin edebiyata dönüşünü kutlayan bir metin.


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