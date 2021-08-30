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    Yazar, romancı, şair, gazeteci Vedat Türkali'nin ölüm yıl dönümü

    Türk edebiyatının usta kalemlerinden olan Vedat Türkali'nin beşinci ölüm yıl dönümü. Yazarı, sevgi ve saygıyla anıyoruz...
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 10:22
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    Yazar, romancı, şair, gazeteci Vedat Türkali'nin ölüm yıl dönümü

    Onlarca senaryosu bulunan Vedat Türkali, senaryolarına ve romanlarına cumhuriyetin her dönemine ettiği tanıklığın izlerini taşıdı. Usta yazar Vedat Türkali, 5 sene önce aramıdan ayrıldı. Yazarı, sevgi ve saygıyla anıyor, ruhu şad olsun diyoruz...

    Bu dünyadan bir Vedat Türkali geçti...

    Bir Gün Tek Başına ve Mavi Karanlık gibi romanları Türkiye edebiyatının en büyük eserleri arasında yer alan Türkali, Türkiye’nin ilk politik işçi filmi Karanlıkta Uyananlar filminin de senaryo yazarıydı.

    İlk gençlik yıllarından itibaren yaşamının her döneminde politik bir kişi olan Türkali, 1942’de evlendiği eşi Merih Pirhasan’la 31 Ekim 2013’te vefat edene kadar birlikte yaşadı.

    SEVİLEN ROMANLAR YAZDI

    Vedat Türkali, herkesin büyük beğenisini kazanan romanlar kaleme aldı. Birgün Tek Başına, Güven, Kayıp Romanlar, Mavi Karanlık, Yalancı Tanıklar Kahvesi gibi pek çok roman yazdı. Öte yandan filmlere ve dizilere çekilen Fatmagül'ün Suçu Ne kitabının da yazarıdır.

    Yazar, romancı, şair, gazeteci Vedat Türkali nin ölüm yıl dönümü #1

    BEKLE BİZİ İSTANBUL

    Vedat Türkali ile özdeşleşen en güzel şiiri kuşkusuz Bekle Bizi İstanbul'dur. İstanbul sevgisini en anlatan şiirlerden olan bu satırları hatırlayalım...

    Salkım salkım tan yelleri estiğinde

    Mavi patiskaları yırtan gemilerinle

    Uzaktan seni düşünür düşünürüm İstanbul İstanbul

    Binbir direkli Haliç'inde akşamlar

    Adalarında bahar Süleymaniye'nde

    Adalarında bahar Süleymaniye'nde

    Güneş güneş

    Ey sen ne güzelsin kavgamızın şehri İstanbul İstanbul

    Boşuna çekilmedi bunca acılar

    Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle

    Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla

    Bekle bizi İstanbul Bekle bizi İstanbul

    Tophane'nin karanlık sokaklarında

    Koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle

    Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi

    Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi İstanbul İstanbul

    Haramilerin saltanatını yıkacağız

    Bekle o günler gelsin gelsin İstanbul

    Sen bize layıksın biz de sana İstanbul

    İstanbul İstanbul İstanbul

    Boşuna çekilmedi bunca acılar

    Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle

    Parklarınla köprülerinle meydanlarınla

    Bekle bizi İstanbul Bekle bizi İstanbul

    Yazar, romancı, şair, gazeteci Vedat Türkali nin ölüm yıl dönümü #2

    VEDAT TÜRKALİ ÖLDÜ...

    1944’te doğan kızı Deniz Türkali oyuncu ve 1951’de doğan oğlu Barış Pirhasan kendi gibi senarist, yönetmen, şair ve yazar olacaktı. Vedat Türkali, 29 Ağustos 2016 tarihinde Yalova Devlet Hastanesi'nde 97 yaşında hayata veda etti.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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