Yazar Şule Yüksel Şenler'in ikinci ölüm yıl dönümü

Huzur Sokağı romanıyla büyük etki yaratan yazar, Şule Yüksel Şenler, 28 Ağustos 2019'da hayatını kaybetti.

29 Mayıs 1938 yılında Kayseri'de hayata gözlerini açan Şule Yüksel Şenler, 1960'lı yıllarda yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı. Aslen Kıbrıslı olan Şenler, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti.

Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bırakan Şenel, bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu adımı, Şule Yüksel Şenler'e kendi başörtüsü modelini ortaya çıkarmasına neden oldu.

21 yaşında gazetecilik yapmaya başlayan Şule Yüksel Şenler, 1965 yılında tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında birçok dava açıldı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı. Şenler'in ikinci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Şule Yüksel Şenler'in insanlığa yön veren duruşu hepimiz için zamansız bir kılavuzdur. İnsan hakları mücadelesi ve iman dolu bir kalbin yenilmezliğini sergilediği yaşamı, güzel bir dünya imar etmek isteyen herkes için ilham doludur. Vefatının 2'nci yıl dönümünde hasretle anıyorum."





İLK BAŞÖRTÜSÜ EYLEMİ

Anadolu'yu gezerek verdiği konferanslar sık sık tartışmalara neden oldu. İstanbul'dan Anadolu'ya yayılan bu konferanslar, Türkiye'nin ilk başörtüsü eylemleri olarak tarihe not düşüldü.

ŞULEBAŞ MODELİ

Onu taklit eden genç kızlar, aynı şekilde başlarını örterek "şulebaş" modelini ortaya çıkardı.

TAYYİP ERDOĞAN İLE EMİNE ERDOĞAN'I TANIŞTIRDI

Şule Yüksel Şenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın tanışmasında da büyük rol oynadı. Şenler, 1971 yılında da hapis hayatı yaşadı.

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HUZUR SOKAĞI

Huzur Sokağı, satış rekorları kırmış, her yaştan ve her kesimden insanımızın soluk almadan okuduğu, elden ele dolaşıp, adeta kapışılan bir eser olarak haklı şöhret kazanmıştır.

Birleşen yollar adıyla film yapılan Huzur Sokağı bu filmle de halkımızın büyük ilgi ve teveccühünü kazanmıştır.

Hasretiyle kavrulduğumuz huzurlu bir cemiyetin, bir çok ana hatlarıyla küçük bir sokakta sembolleşmiş şeklidir Huzur Sokağı. Huzur Sokağı, özlenilen huzur için.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com