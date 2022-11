Yazar Ümit Ersan'ın Çiçek Doktoru kitabında, çiçeklerin bilinmeyen dünyasına keşif

Ümit Ersan Çiçek Doktoru adlı kitabıyla okurlarına her bitkinin, yaşamın içindeki duruşuyla, karakteriyle, huyuyla, suyuyla, bir ödev, bir nasihat olduğunu anlatıyor.

Yazar bitki bakımları ve bitkilerin sağlıklı gelişimi için bilmek gereken püf noktalarını aktarmayı da ihmal etmiyor...

Hiç bitki bakmamışlar için pratik bilgilerden "Bitki bakmayı beceremiyorum" diyenler için cankurtaran ipuçlarına, hangi bitkinin hangi odada daha rahat edeceğinden burcunuza göre bitki seçmeye kadar her şey bu kitapta...

Doğanın her parçası, dünya üzerindeki her canlılık kâinatın bilgeliğini barındırır içinde. Toprağın altında kımıldanan her hücre, çatırdayan her tohum, renklenen her bitki, her yaprak, her kök ve her koku, bilgelik kitabındaki bir satırdır okumayı bilene.

Her çiçek nevi şahsına münhasır karakteriyle bir hikaye anlatır duyabilene. Mesela soğuktan da sıcaktan da şikâyet etmeyen bir kasımpatı, sabrı ve dirayeti fısıldar.

"Korkma" der. "Bu da gelir, bu da geçer. Hayat her haliyle kabule değer." Bir akşamsefası bugün var yarın yok kişiliğiyle bağımlılıkların hayatlarımızdan çaldığı tadın öğretmenidir.

Hayat dersini aktaran kitap

Topraksızlığıyla orkideler, zehirli kökleriyle tek mevsimi aylarca beklemeye razı olan nergisler, dikenleriyle bedel ödeten güller, aldatıcılığıyla begonviller, gösterişsiz mağrurluğuyla papatyalar ve daha niceleri balkonunuzda ya da evinizin bir köşesinde sizden ilgi ve bakım beklerken, ihtiyacınız olan hayat dersini de aktarıyor olurlar bonkörce.

Sayfa: 144

Çiçeklerin kadim bilgelikleri

Çiçeklerinizin kadim bilgeliklerine gönlünüzü ve kulağınızı açmaya, onları doğru sevmeye ve doğru bakım vermeye hazırsanız, kitabı okumaya başlamadan önce ilk işiniz çiçeklerinizi sulamak olsun...