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    Yazar Umut Özkan'ın deneme kitabı: Gün Yüzüne Dökülenler

    Eğitimci - yazar Umut Özkan’ın, deneme türündeki yeni kitabı Gün Yüzüne Dökülenler Karakarga Yayınları’ndan çıktı.
    • ANKA
    • 04.03.2022 - 13:51
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    Yazar Umut Özkan'ın deneme kitabı: Gün Yüzüne Dökülenler

    Gün Yüzüne Dökülenler kitabı; Özkan’ın, 2019-2021 yılları arasında çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan yazılarından derlendi. Kitapta, Köy Enstitüleri’nden türkülere, halk edebiyatının izlerinden yazar anılarına kadar güncel-politik pek çok konuya” değinildi. Kitabın şu bölümü, her şeyi açıklıyor.

    BU TOPRAKLARI SEVEN İNSANLAR

    "Mahallemizde solun bütün renkleri vardı. Karşı mahallede ise sağın tek rengi hâkimdi. Havanın kurşun gibi ağır olduğu günlerdi. Hepsi yirmili yaşlarda, kendi düşüncesinde; ilkeli, idealist ve dürüsttü. Renkli mahalle daha eşit, daha özgür, daha mutlu bir ülke istiyordu. Karşı mahallede şu düşünce hâkimdi: ‘Komünizm bu bahar geldi gelecek, bu renkli mahallenin gençleri var ya onlar getirecek. Ölürüz de buna izin vermeyiz’ diyorlardı. Yıllar geçti ne komünizm geldi ne de başka bir şey. 12 Eylül 1980’de, sokağımızda Evren’in hışmına uğramayan kalmamıştı. Buna rağmen bu toprakları çok seven insanların içinde yaşıyorduk."

    Yazar Umut Özkan ın deneme kitabı: Gün Yüzüne Dökülenler #1

    UMUT ÖZKAN KİMDİR

    Umut Özkan, 1972 yılında, Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da, yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Anadolu’nun değişik il ve ilçelerinde Türkçe öğretmenliği yaptı. Yazıları Hürriyet Gösteri Sanat dergisi, Çağdaş Türk Dili, Deliler Teknesi, Çayyolu, Berfin Bahar, Türkü Life, Halk Edebiyatı, KE dergilerinde ve Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlandı. Halen eğitimci olarak hayatına devam eden, evli ve bir çocuk babası Özkan, daha önce “Söz Uçar” adlı bir kitap daha yayınlandı.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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