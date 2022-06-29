Yazar ve psikolog Eddi Anter'den yaşam önerileri

İnsan yaşamında ümitin iş ve özel hayattaki yerine dikkat çeken yönetici danışmanı, ünlü yazar, psikolog Eddi Anter hayatı başarmak için bizimle bazı ipuçları paylaşıyor.

Ümit yaşamdır; hayat da yaşamak içindir” diyerek sözlerine başlayan Eddi Anter, "Ümit olduğu müddetçe yaşarız. Nefes aldığımız sürece ümit hep olmalıdır. Pek çoğumuz yemeksiz, susuz, parasız, arkadaşsız veya ailesiz yaşayabilirken ümitsiz yaşamanın zorluğunu biliriz. Bir şekilde hayat bunu bize tattırmıştır." diyor.

Gelecekten beklentiler

Sözlerine "Ümittir bize yol aldıran, geleceğe dönük plan program yaptıran, hayal kurduran... Mutlu olmak ümidi, olmak istediğim kişi olabilmenin hayali, yarından ve gelecekten beklentilerim... " diyerek devam eden Eddi Anter;

"Düşüncelerimi seçiyorum"

"Ben düşüncelerimi seçiyorum. Olumsuz fikirlerin aklımı istila etmesine izin vermiyorum. Üzücü veya acı veren düşüncelerin beni ele geçirmesine fırsat tanımıyorum. Ben kendimi mutlu ediyorum. Mutluluk benim rüyam, hayalim ve ümidimdir. Ben beni mutlu eden şeylere ve kişilere odaklanıp başkasına bağlı veya bağımlı olmuyorum. Başkası beni mutlu ediyorsa ne ala, ancak ben bunu dışarıdan bekleyen birisine dönüşmüyorum. Ben sadece kendimden bir şeyler bekleyen biriyim. Ben Benim ve ben Beni tanımak için farklı yollar arayarak ve yeni Benler bulmayı ümit ediyorum. Ben bundan sonra bir başkasına benzemek için emek sarf etmiyorum. Ben kendim oluyorum çünkü benden başka herkes zaten kendisi.” diyor.